Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Betonsuz tünel: 3 ülkede ikizi var! Her geçen durup fotoğraf çekiliyor

Bartın'da iki tarafı ağaçlarla kaplı olan kara yolunda yolculuk yapanlar, durup, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Yol, Safranbolu'daki tarih ve Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü görevini üstleniyor.

Betonsuz tünel: 3 ülkede ikizi var! Her geçen durup fotoğraf çekiliyor

Bartın-Karabük kara yolunun Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkisinde sağlı sollu ağaçların oluşturduğu manzara görenleri hayran bırakıyor. Ağaçlardan oluşan tüneli andıran manzarayı görenler, içinde bulundukları anı cep telefonlarıyla ölümsüzleştiriyor.

Betonsuz tünel: 3 ülkede ikizi var! Her geçen durup fotoğraf çekiliyor 1

BAKANLIK KONACAK ÖZEL ALAN İLAN ETTİ

Yol kenarında park eden sürücüler, hatıra fotoğrafı ve öz çekim yaparak o anları ölümsüzleştiriyor. Yol, gelin ve damatların da fotoğraf çektirdiği mekanların başında geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2009 yılında 1'inci Derece Sit Alanı olarak tescillenen 9 kilometrelik yol, geçen yıl yine bakanlık tarafından 'Korunması gereken özel alan' ilan edildi.

Betonsuz tünel: 3 ülkede ikizi var! Her geçen durup fotoğraf çekiliyor 2

İRLANDA, JAPONYA, MADAGASKAR, BARTIN!

İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria, Madagaskar'daki Baobab ve Zimbabwe'deki Harare ağaç tünellerini aratmayan yol, Safranbolu'daki tarih ve Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında adeta köprü görevini üstleniyor. Renk cümbüşü ve doyumsuz manzara yoldan geçenleri hayran bırakıyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşçiler gözlerine inanamadı: 22 bin torba altın çıkarıldıİşçiler gözlerine inanamadı: 22 bin torba altın çıkarıldı
Yazın buz tutuyor, kışın eriyor! Türkiye'deki burayı görenler şaşırıyorYazın buz tutuyor, kışın eriyor! Türkiye'deki burayı görenler şaşırıyor

Anahtar Kelimeler:
İrlanda Bartın Karabük Japonya Madagaskar ağaç bakanlık beton tünel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Tartıştığı kadını park halindeki otomobilde öldürdü

Tartıştığı kadını park halindeki otomobilde öldürdü

ABD'de silahlı saldırı! Destek istendi: Çok sayıda ölü var

ABD'de silahlı saldırı! Destek istendi: Çok sayıda ölü var

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı! Sturm Graz'ı geçti

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı! Sturm Graz'ı geçti

Kızının Yeraltı dizisindeki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Kızının Yeraltı dizisindeki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Atanamayınca bu işle evini arabasını aldı: Siparişlere yetişemiyor

Atanamayınca bu işle evini arabasını aldı: Siparişlere yetişemiyor

Altın uçuşa geçti: 7 haftanın en yüksek seviyesi 'Güçlü destek'

Altın uçuşa geçti: 7 haftanın en yüksek seviyesi 'Güçlü destek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.