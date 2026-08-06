Betonsuz tünel: 3 ülkede ikizi var! Her geçen durup fotoğraf çekiliyor

Bartın-Karabük kara yolunun Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkisinde sağlı sollu ağaçların oluşturduğu manzara görenleri hayran bırakıyor. Ağaçlardan oluşan tüneli andıran manzarayı görenler, içinde bulundukları anı cep telefonlarıyla ölümsüzleştiriyor.

BAKANLIK KONACAK ÖZEL ALAN İLAN ETTİ

Yol kenarında park eden sürücüler, hatıra fotoğrafı ve öz çekim yaparak o anları ölümsüzleştiriyor. Yol, gelin ve damatların da fotoğraf çektirdiği mekanların başında geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2009 yılında 1'inci Derece Sit Alanı olarak tescillenen 9 kilometrelik yol, geçen yıl yine bakanlık tarafından 'Korunması gereken özel alan' ilan edildi.

İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria, Madagaskar'daki Baobab ve Zimbabwe'deki Harare ağaç tünellerini aratmayan yol, Safranbolu'daki tarih ve Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında adeta köprü görevini üstleniyor. Renk cümbüşü ve doyumsuz manzara yoldan geçenleri hayran bırakıyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır