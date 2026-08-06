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Yazın buz tutuyor, kışın eriyor! Türkiye'deki burayı görenler şaşırıyor

Elazığ'da yazın sıcaklığı eksi 20'lere kadar düşen Buzluk Mağarası, vatandaşların akınına uğradı. Kentte hava sıcaklığının 40 dereceleri bulmasıyla birlikte Buzluk Mağarası, yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı haline geldi.

Gökçen Kökden

Tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan ve kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta yer alan Buzluk Mağarası, sıcaklardan bunalanların her yıl olduğu gibi bu sene de uğrak noktası haline geldi. Sıcaklığın gün içerisinde zaman zaman 40 dereceye yaklaştığı kentte, Harput'a çıkan vatandaşlar eksi 20 derecenin altına düşen mağaraya uğramadan geri dönmüyor.

Yazın buz tutuyor, kışın eriyor! Türkiye deki burayı görenler şaşırıyor 1

Yaklaşık 150 metre uzunluğunda olan buzluk mağarasının belli bir kısmına kadar giriliyor. Mağara girişinden itibaren gelen soğuk hava içeri girenleri serinletirken, belirli bir süreden sonra durulmaz hale geliyor. Mağaraya gelen vatandaşlar, yetkililere seslenerek mağaranın turizme kazandırılmasını talep etti.

"AYDA BİR DE OLSA BURAYA UĞRUYORUZ"

Elazığ'dan geldiğini dile getiren Rıdvan Ercan, "Malum hava sıcaklığından dolayı Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde bulunan Buzluk Mağarası'na gelerek serinlemek istedik. Şuan tahmini olarak dışarıda hava sıcaklığı 38 derece, Buzluk Mağaralarında ise eksi derecelere kadar düşüyor. Ayda bir de olsa uğruyoruz. Burada serinledikten sonra Harput'ta bulunan ziyaretlerde dualarımızı edip merkeze iniyoruz" dedi.

"BUZDOLABINA GİRMİŞ GİBİ OLDUK"

Yazın buz tutuyor, kışın eriyor! Türkiye deki burayı görenler şaşırıyor 2

İstanbul'dan yola çıktıklarını, Amasya, Sivas ve Malatya illerinden sonra Elazığ'a geldiklerini aktaran Mualla Öztürk, "Buzluk Mağarasını söylediler, serin olduğunu belirttiler. Bizde bu sıcaklarda serinlemek için buraya geldik. Elazığ epeyi sıcak fakat mağaraya gittiğimizde resmen buzdolabına girmiş gibi olduk. İlk defa böyle soğuk ve güzel bir yer görüyorum. Güzel bir yer ama derinliğe çok inemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM"

Yazın buz tutuyor, kışın eriyor! Türkiye deki burayı görenler şaşırıyor 3

Çocuklarıyla Buzluk Mağarasını gezmek için geldiklerini belirten İsmail Kaya, "Buranın görüntülerini internetten gördük. Merak ettik ve geldik. İnternette daha derinleri gösteriyor. Keşke burada daha derine inme imkanımız olsaydı. Yazın oluşan buzları merak ediyoruz. Kışın da buzların erimesi, çok olağanüstü bir şey. Her ülkede olmayacak bir şey. Bizim Şanlıurfa'da Göbeklitepe var. Burası da onun gibi tarihi bir yer. Böyle yerleri insanların görmesi gerekiyor. Keşke devletimiz, imkanlar şartında merdiven yapabilselerdi bizde aşağıya kadar inebilirdik. İmkanlar kısıtlı. Şuan 10 metre ileride sıcaklık 35 derece civarında 10 metre aşağıda ise, direkt 0 dereceye kadar inebiliyor. İlk defa böyle bir şey görüyorum" cümlelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ mağara
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