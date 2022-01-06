Buket Aydın sütyensiz hırka modasına uyup dekoltesini sansürledi! Arkadaşı sansürsüz paylaştı

Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla gündemde sık sık yer alan Buket Aydın ayrılıktan sonra iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse gibi Türk ünlülerin de giydiği, dünyada sıklıkla tercih edilen tek düğmeli hırkayı giyen Buket Aydın sosyal medyayı salladı.

Sütyensiz tercih edilen hırkayı doğum günü için giyen Buket Aydın sosyal medyada pozunu paylaşırken ise göğüs kısmına emojiyle sansür uyguladı.

Ancak Buket Aydın'ın sansürünü arkadaşı bozdu. Ünlü spikerin arkadaşı aynı bozu açık açık paylaştı.

GÖRENLER TANIYAMADI

Bu durum sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafta dikkat çeken bir diğer detay ise Aydın'ın değişimiydi. Bazı sosyal medya takipçileri görüntülerden sonra "Buket Aydın olduğunu anlayamadım bu nasıl filtre" yorumlarında bulundu.



