267 bin TL değerinde! Çalıp, makatına saklamış

Olay, 25 Eylül 'de Gürsu Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerindeki bir otelde meydana geldi. Otelde konaklayan yabancı uyruklu J.E.D., iddiaya göre, otelde tanıştığı yabancı uyruklu M.A.S.'nin başına yumruk atarak, kolundaki 267 bin TL değerindeki saati aldı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, J.E.D ile diğer şüpheli O.Y.'nin odalarında arama yaptı. Aramada, gasp edilen saat bulunamadı.

MAKATINDAN ÇIKARDI, POLİSE TESLİM EDİLDİ

Gasbedilen saati yutmuş olabilecekleri değerlendirilerek, iç beden muayenesi için hastaneye sevk edileceği söylenen şüphelilerden J.E.D., saati makatına sakladığını ve çıkarıp, teslim edeceğini söyledi. J.E.D.'nin makatından çıkarttığı saat, polise teslim edildi.

2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Saat ise sahibi M.A.S.'ye iade edildi.

