27 Haziran 'da doğanlar hangi burç, özellikleri neler, ne hediye alınır?

27 Haziran’da doğanların burcu nedir?

22 Haziran ve 23 Temmuz tarihleri arasında kalan herkesin burcu yengeçtir. Fakat bazı özellikleri dominant burcun yani yükselen ya da alçalan burcunun etkisinde kalabilir. Peki 27 Haziran’da doğanların kişisel özellikleri neler? Bugün doğanların fiziksel özellikleri? 27 Haziran bugün doğanlara ne hediye alınır? Bugün doğanlar hangi burçlarla anlaşır?

27 Haziran’da doğanların kişisel özellikleri neler? İşte yengeç burcunun özellikleri

Hayatları boyunca oldukça hassas ve kırılgan bir yapıya sahip olan yengeçler hissiyatları ile çok ünlüdür. Su gurubunun üç burcunda da hissetmek her şeyden önce gelir. Çocuklarla arası iyi olan, sorumluluk duyguları çok gelişmiş bu burcun en önemli bir diğer özelliği de mükemmeliyetçi oluşudur.

27 Haziran tarihince doğanlar yaptıkları işlerde oldukça başarılı ve uzun süreli olarak başarısını devam ettiren azimli kişiler olur. Mükemmeliyetçi ve ayrıntılara önem veren yapıya sahip olduğu için çevresindeki insanlardan da aynı şeyi bekler. Çok fazla duyarlı ve duygusal olan yengeçler bu karakterleri ile nam salmışlardır. Yardımsever, düşünceli ve çok anlayışlı olurlar. Çok da neşeli insanlardır. Fakat bir anda sebebini anlamadığınız bir şekilde somurtkan olabilirler.

Çevresini, arkadaşlarını özellikle ailesini çok sever ama belli etmek şu yana dursun çevresindekiler sevilmediğini bile düşünebilirler. İncindikleri kişileri çok zor bağışlarlar. Kendilerine yapılanı asla unutmayan yengeçler o kadar zor affederler ki, affetmeleri için büyük bir yangının çıkmasını bile beklerler. Yengeç burçları tartışmayı çok sevmeyen, sabırla beklemesini bilen, kötü bir durum olduğunda ise ortamdan uzaklaşmayı tercih eden kişilerdir.