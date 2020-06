27 Haziran 'da doğanlar hangi burç, özellikleri neler, ne hediye alınır?

Hayatları boyunca oldukça hassas ve kırılgan bir yapıya sahip olan yengeçler hissiyatları ile çok ünlüdür. Su gurubunun üç burcunda da hissetmek her şeyden önce gelir. Çocuklarla arası iyi olan, sorumluluk duyguları çok gelişmiş bu burcun en önemli bir diğer özelliği de mükemmeliyetçi oluşudur. 27 Haziran tarihince doğanlar yaptıkları işlerde oldukça başarılı ve uzun süreli olarak başarısını devam ettiren azimli kişiler olur. Mükemmeliyetçi ve ayrıntılara önem veren yapıya sahip olduğu için çevresindeki insanlardan da aynı şeyi bekler. Çok fazla duyarlı ve duygusal olan yengeçler bu karakterleri ile nam salmışlardır. Yardımsever, düşünceli ve çok anlayışlı olurlar. Çok da neşeli insanlardır. Fakat bir anda sebebini anlamadığınız bir şekilde somurtkan olabilirler. Çevresini, arkadaşlarını özellikle ailesini çok sever ama belli etmek şu yana dursun çevresindekiler sevilmediğini bile düşünebilirler. İncindikleri kişileri çok zor bağışlarlar. Kendilerine yapılanı asla unutmayan yengeçler o kadar zor affederler ki, affetmeleri için büyük bir yangının çıkmasını bile beklerler. Yengeç burçları tartışmayı çok sevmeyen, sabırla beklemesini bilen, kötü bir durum olduğunda ise ortamdan uzaklaşmayı tercih eden kişilerdir.

Yengeç burcunun aşk hayatı

Yengeçler çok duygusaldır fakat bu duygularını saklamak için her şeyi yaparlar. Deli gibi seven bir yengecin size karşı duvar gibi olduğunu görmeniz çok normal. Yengeç sevince belli etmez, incitmekten korkar ve sessizce karşı tarafın sihirle kendisine gelmesini bekler.

Hatta siz yengeç burcuna hislerinize anlattığınızda size şefkatle ve büyük bir sevgiyle karşılık vereceğini unutmamalısınız. Çok da inatçıdırlar yengeçler. Sevdiklerinden asla vazgeçmeyi düşünmezler. Sevdiğinden ayrıldıysa da aile baskısı sebebiyle ayrılırlar ama hayatları boyunca ilk aşklarını unutmazlar. Aile baskısı dedik çünkü yengeçler için her şeyden önce ailesi gelir. Bunun yanlış bir şey olduğunu da zaman geçince anlayarak yine sessizce beklemeye devam ederler.

Yengeç burçları hangi burçlarla anlaşır?

Yengeç burcu olan kişileri en iyi balıklar anlar, en iyi balıklarla anlaşırlar. Bu iki burç öylesine derin bağlanır ki birbirine araya gireceklerin vay haline. Ayrılıklarının arasından uzun yıllar da geçse asla birbirlerini unutmazlar. Birbirlerini çok seven ve konuşmadan anlaşan bu iki burç evlenirse de çok mutlu olacaklar.

Yengeç burçlarının diğer anlaştığı burçlar ise akrep ve yengeç burcu olacaktır.