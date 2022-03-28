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27 Mart reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

28.03.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. 27 Mart Pazar akşamı Teşkilat, Yargı ve Survivor gibi birbirinden farklı yapımlar ekrana geldi. Peki Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? 27 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

27 Mart reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

27 Mart reyting sonuçları, günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 27 Mart Pazar akşamı Teşkilat, Yargı ve Survivor gibi birbirinden yayınlandı. Bu kapsamda hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 27 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

27 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Mart Pazar TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.

27 Mart Pazar akşamının reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Yargı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Kara Tahta Ön İzleme yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Survivor All Star yer aldı.

27 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?

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26 MART REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Kara Tahta Ön İzleme aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kara Tahta Ön İzleme, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kara Tahta Ön İzleme yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

27 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?

AB İLK 10 PROGRAM

27 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

27 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?

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Anahtar Kelimeler:
survivor Teşkilat dizisi Yargı dizisi
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