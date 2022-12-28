Güncel reyting sonuçları tüm dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi bugün belli oluyor. 28 Aralık 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Sıfırıncı Gün, Kuruluş Osman, Çöp Adam reyting birincisi kim? İşte tüm detaylar...

28 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Aralık 2022 Çarşamba gününün reyting sonuçları yarın saat 10:00'da açıklanacak. Güncel reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Çöp Adam, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

20+ABC1 grubunda da birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.



