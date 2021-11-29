28 Kasım reyting sonuçları! Teşkilat mı, Yargı mı birinci oldu?

28 Kasım 2021 Pazar akşamı Kanal D'de Yargı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, FOX TV'de Elbet Bir Gün, Star TV'de Haluk Levent’le Yeniden, Show TV'de Hababam Sınıfı Tatilde, TRT 1'de Teşkilat ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları reytinglerde üst sıraları zorladı. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

28 KASIM 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

28 Kasım 2021 Pazar günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Yargı (özet) yer aldı.



