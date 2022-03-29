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28 Mart 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

29.03.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mart 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Üç Kuruş, Survivor, Alparslan Büyük Selçuklu gibi birbirinden farklı yapımlar yayınlandı. 28 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

28 Mart 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

28 Mart reyting sonuçları Survivor, Alparslan Büyük Selçuklu gibi adından söz ettiren yapımlar sebebiyle merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 28 Mart 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorularının yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. 28 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

28 MART REYTİNG SONUÇLARI BİRİNCİSİ HANGİ YAPIM OLDU?

28 Mart Pazartesi TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.

28 Mart Pazartesi akşamının reyting sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

27 MART REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Yargı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Kara Tahta Ön İzleme yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Survivor All Star yer aldı.

27 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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