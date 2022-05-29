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28 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı! Hangi yapım birinci oldu? İşte 28 Mayıs 2022 reyting sonuçları

29.05.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu sorusunun yanıtı birçok izleyici tarafından sorgulanmaya başladı. İzledikleri programın reyting sıralamasını merak eden ve yayın geleceği hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler 29 Mayıs tarihli reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki, 29 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım birinci oldu? İşte reyting sonuçları.

28 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı! Hangi yapım birinci oldu? İşte 28 Mayıs 2022 reyting sonuçları

28 Mayıs tarihli reyting sonuçlarının belli olmasıyla birlikte, severek izledikleri programların reytinglerde kaçıncı sırada yer aldığını merak eden vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Dün akşam Gönül Dağı, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim ve Güldür Güldür severek takip edilen programlar ekranlarda yerini. Peki, 28 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım birinci oldu? İşte reyting sonuçları.

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28 MAYIS 2022 REYTİNG SONUÇLARI

28 Mayıs 2022 akşamı pek çok yapım izleyicisinin karşısına çıktı.

28 Mayıs 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Gönül Dağı", 2. sırada TV8'de ekrana gelen "Liverpool-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması", 3.sırada ATV'de yayınlanan "Kardeşlerim" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Liverpool-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması", 2.sırada "Gönül Dağı" 3.sırada TV8'de ekrana gelen "Liverpool-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Başlıyor" yer aldı.

27 MAYIS 2022 REYTİNG SONUÇLARINDA HANGİ YAPIM BİRİNCİ OLDU?

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1- SURVIVOR ALL STAR TV8
2- ARKA SOKAKLAR KANAL D
3- İYILIK FOX
4- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6- YALNIZ KURT ATV
7- KASABA DOKTORU TRT 1
8- ESRA EROL'DA ATV
9- AZİZ SHOW TV
10- KADERIMIN OYUNU STAR TV

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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi survivor
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