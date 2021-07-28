28 Temmuz 2021 MasterChef İrmik helvası nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte irmik helvası tarifi...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında yarışmacıların irmik helvası hazırlamasıyla, irmik helvası yapılışı araştırılmaya başlandı. İrmik helvası yaparken kıvama, renge dikkat edilmeli. İrmik kavrulduktan sonra sıcak şerbet karışımını ilave edin. İrmik ile şerbeti karıştırın. İşte ayrıntılar...

Helva için gerekli malzemeler: 3 yemek kaşığı tereyağı 1,5 su bardağı irmik 1,5 su bardağı süt 1,5 su bardağı su 1/2 su bardağı çam fıstığı 1,5 su bardağı toz şeker

Servisi için:

2 tatlı kaşığı tarçın (arzuya göre)

İRMİK HELVASI TARİFİ

3 yemek kaşığı tereyağını tavada eritin. Ardından, yarım su bardağı çam fıstığını yağın içine atın ve kavurun. Fıstıklar kavrulunca 1,5 su bardağı irmiği tencereye ekleyin. Tencereyi devamlı olarak karıştırın.

Tatlının şerbetini hazırlamak için 1,5 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı su ve 1,5 su bardağı sütü küçük sos tenceresine koyun. Şeker, su ve sütü karıştırın, ardından kısık ateşte kaynamaya bırakın. İrmik iyice kavrulduktan sonra sıcak şerbet karışımını, tavaya azar azar aktarın.

İrmik ile sıcak şerbeti devamlı olarak karıştırın. 8-10 dakika boyunca helvayı pişirin. Ardından dinlendirmek için üzerine kapak kapatın. İrmik helvası demlenince servis kaselerine alın. İrmik helvasını ters çevirip çıkarın. İsteğe göre tarçın veya dondurma ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun...



