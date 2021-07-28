YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. 28 Temmuz 2021 MasterChef İrmik helvası nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte irmik helvası tarifi...

28 Temmuz 2021 MasterChef İrmik helvası nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte irmik helvası tarifi...

28.07.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef programında yarışmacılar, jürilere irmik helvası hazırladı. Bunun ardından, irmik helvası yapılışı araştırılmaya başlandı. İrmik helvası yapmaya başlamak için ilk önce 3 yemek kaşığı tereyağını tavada eritin. Ardından yarım su bardağı çam fıstığını ilave edin ve yağ ile çam fıstığını kavurun. İşte ayrıntılar...

28 Temmuz 2021 MasterChef İrmik helvası nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte irmik helvası tarifi...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında yarışmacıların irmik helvası hazırlamasıyla, irmik helvası yapılışı araştırılmaya başlandı. İrmik helvası yaparken kıvama, renge dikkat edilmeli. İrmik kavrulduktan sonra sıcak şerbet karışımını ilave edin. İrmik ile şerbeti karıştırın. İşte ayrıntılar...

Helva için gerekli malzemeler: 3 yemek kaşığı tereyağı 1,5 su bardağı irmik 1,5 su bardağı süt 1,5 su bardağı su 1/2 su bardağı çam fıstığı 1,5 su bardağı toz şeker

Servisi için:
2 tatlı kaşığı tarçın (arzuya göre)

İRMİK HELVASI TARİFİ

3 yemek kaşığı tereyağını tavada eritin. Ardından, yarım su bardağı çam fıstığını yağın içine atın ve kavurun. Fıstıklar kavrulunca 1,5 su bardağı irmiği tencereye ekleyin. Tencereyi devamlı olarak karıştırın.

Tatlının şerbetini hazırlamak için 1,5 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı su ve 1,5 su bardağı sütü küçük sos tenceresine koyun. Şeker, su ve sütü karıştırın, ardından kısık ateşte kaynamaya bırakın. İrmik iyice kavrulduktan sonra sıcak şerbet karışımını, tavaya azar azar aktarın.

İrmik ile sıcak şerbeti devamlı olarak karıştırın. 8-10 dakika boyunca helvayı pişirin. Ardından dinlendirmek için üzerine kapak kapatın. İrmik helvası demlenince servis kaselerine alın. İrmik helvasını ters çevirip çıkarın. İsteğe göre tarçın veya dondurma ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göbek yağlarınızdan sıkıldıysanız bu tarif tam size göre! Yatmadan önce bu detoksu yapınca farka inanamayacaksınızGöbek yağlarınızdan sıkıldıysanız bu tarif tam size göre! Yatmadan önce bu detoksu yapınca farka inanamayacaksınız
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Yatmadan önce bu detoksu için! Farka inanamayacaksınızYatmadan önce bu detoksu için! Farka inanamayacaksınız
Anahtar Kelimeler:
irmik helvası tarifi Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?

Demet Akalın isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?

Şevval Şahin'e Marcus'tan kasetli şantaj iddiası: Yayınlarsam hayatın biter

Şevval Şahin'e Marcus'tan kasetli şantaj iddiası: Yayınlarsam hayatın biter

Kıvanç Tatlıtuğ dünyaya açıldı! Netflix’in çok izlenen dizisinde

Kıvanç Tatlıtuğ dünyaya açıldı! Netflix’in çok izlenen dizisinde

Yatmadan önce bu detoksu için! Farka inanamayacaksınız

Yatmadan önce bu detoksu için! Farka inanamayacaksınız

Damakları şenlendiren içli köftesi tescillendi

Damakları şenlendiren içli köftesi tescillendi

Kadayıf dolması nasıl yapılır?

Kadayıf dolması nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bu tarif ile ünlü şeflere taş çıkaracaksınız!

Bu tarif ile ünlü şeflere taş çıkaracaksınız!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Faydaları saymakla bitmiyor! Bakın hangi hastalıklara iyi geliyor

Faydaları saymakla bitmiyor! Bakın hangi hastalıklara iyi geliyor

Çıtır çıtır lezzetiyle 5 çayınızın vazgeçilmezi olacak!

Çıtır çıtır lezzetiyle 5 çayınızın vazgeçilmezi olacak!

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.