Et ve tavuk ürünlerini uzun süre muhafaza etmek için kullanılan dondurucular, gıdaların bozulmasını yavaşlatıyor. Yanlış ambalajlama, etin zamanla nem kaybetmesine ve yüzeyinde kurumuş, gri ya da kahverengimsi lekeler oluşmasına neden olabiliyor.

Uzmanlar, bu sorunu önlemek için eti dondurucuya yerleştirmeden önce mevcut ambalajını güçlendirmeyi öneriyor. Özellikle alüminyum folyo kullanımı, etin hava ile temasını sınırlandırarak kalitesinin korunmasına yardımcı olabiliyor.

ETİ DONDURUCUYA KOYMADAN ÖNCE NEDEN FOLYOYA SARMALISINIZ?

ABD Tarım Bakanlığına (USDA) göre et ve tavuk, marketten satın alındığı orijinal ambalajıyla doğrudan dondurucuya konulabiliyor. Ancak bu ambalajlar genellikle uzun süreli saklama için yeterince dayanıklı olmayabiliyor. İnce yapıları nedeniyle hava geçişine izin verebilen paketler, etin nem kaybetmesine yol açabiliyor.

Bu nedenle gıdanın bir veya iki aydan daha uzun süre saklanması planlanıyorsa mevcut ambalajın üzerine dayanıklı alüminyum folyo eklenmesi öneriliyor. Dondurucuya uygun özel ambalajlar veya kalın dondurucu poşetleri de alternatifler arasında bulunuyor.

Burada önemli olan, etin ilk ambalajını çıkarmadan paketi sıkıca kapatmak ve gıdanın hava ile temasını mümkün olduğunca azaltmak.

ETİ DONDURUCUDA SAKLARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Etin kalitesini daha uzun süre korumak için ambalajlama kadar saklama koşulları da önem taşıyor. USDA'nın önerileri doğrultusunda şu noktalara dikkat edilmesi gerekiyor:

Market ambalajının üzerine dayanıklı alüminyum folyo veya dondurucuya uygun ek ambalaj kullanın.

Hava boşluğu bırakmamaya ve paketi sıkıca kapatmaya özen gösterin.

Kalın dondurucu poşetlerini alternatif olarak tercih edin.

Dondurucunun sıcaklığını sürekli eksi 18 derece veya altında tutun.

Etin dondurucuya kaldırıldığı tarihi ambalajın üzerine yazın.