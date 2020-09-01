28 yaşında bebek bezi takıyor!

10 yıldır kendisini yetişkin bebek olarak tanımlayan 28 yaşındaki Damien Turner yaşam tarzı nedeniyle meslek hayatında problemlerle karşılaştığını söylüyor. İş dışında seçimleri nedeniyle sık sık alay konusu olan Damien, arkadaşları tarafında da terk edildiğini ve kendisi gibi yetişkin bebeklerden oluşan topluluğun kendisini evde hissetmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Metro’ya konuşan Damien “Bebek bezleri çok rahat ve sevimlidir. Bu çok güzel bir yaşam tarzı ve bunu değiştirmek istemiyorum. Bebek gibi davranmak ve giyinmek güven ve rahatlık veriyor” dedi.

İş bulmakta zorlandığını da belirten Damien “Sürekli iş değişitiriyorum. Bazen işverenler online ortamda fotoğraflarımı görüyor veya çalışırken bebek bezi giymeme ve çocukça davrandığım gerçeğine katlanamıyor” dedi.

Yeme içme sektöründe servis koordinatörü olarak çalışan Damien, yaşam tarzını değiştirmek istemiyor. Kimliğini sosyal medyada gizlemeyen Damien, işverenlerini rahatsız hissettirdiğini söylüyor.

En son işinden kovulduğundan beri birikimleriyle geçindiğini söyleyen Damien “Bir süre idare edebileceğim birikimim var ve şu an iş başvuruları yapıyorum. İş bulabilecek miyim, göreceğiz” dedi.