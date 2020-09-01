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28 yaşında bebek bezi takıyor!

İLGİNÇ HABERLER  | 01.09.2020 08:22 | Son Güncelleme

Kendini yetişkin bir bebek olarak tanımlayan genç, tüm gün boyunca bebek bezi takıyor.

28 yaşında bebek bezi takıyor!

10 yıldır kendisini yetişkin bebek olarak tanımlayan 28 yaşındaki Damien Turner yaşam tarzı nedeniyle meslek hayatında problemlerle karşılaştığını söylüyor. İş dışında seçimleri nedeniyle sık sık alay konusu olan Damien, arkadaşları tarafında da terk edildiğini ve kendisi gibi yetişkin bebeklerden oluşan topluluğun kendisini evde hissetmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Metro’ya konuşan Damien “Bebek bezleri çok rahat ve sevimlidir. Bu çok güzel bir yaşam tarzı ve bunu değiştirmek istemiyorum. Bebek gibi davranmak ve giyinmek güven ve rahatlık veriyor” dedi.

İş bulmakta zorlandığını da belirten Damien “Sürekli iş değişitiriyorum. Bazen işverenler online ortamda fotoğraflarımı görüyor veya çalışırken bebek bezi giymeme ve çocukça davrandığım gerçeğine katlanamıyor” dedi.

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Yeme içme sektöründe servis koordinatörü olarak çalışan Damien, yaşam tarzını değiştirmek istemiyor. Kimliğini sosyal medyada gizlemeyen Damien, işverenlerini rahatsız hissettirdiğini söylüyor.

En son işinden kovulduğundan beri birikimleriyle geçindiğini söyleyen Damien “Bir süre idare edebileceğim birikimim var ve şu an iş başvuruları yapıyorum. İş bulabilecek miyim, göreceğiz” dedi.

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Damien, bebek bezi giyme arzusunu çok genç yaşta fark ettiğini; ancak ergenlik yıllarında bu arzusunu gerçekleştirmekte utandığını söyleyerek “Çocukluğumdan beri göyleydim. Bebek bezlerini çok cazip buluyorum ve 16 yaşından beri takıyorum. Başta aileme bir sorunum olduğu yalanını söylemiştim; ama nihayetinde onlara da gerçeği söyledim. Ailem bu eğilimimi sorun etmiyor” dedi.

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Ailesinin dışındaki insanların bu seçimi anlamakta zorluk çektiğini söyleyen Damien “En yakın birkaç çocukluk arkadaşımı kaybettim. Beni böyle kabul eden birkaç arkadaşım hala var. Seçimimi asla gizlemedim. Etrafımdaki insanlar da bunu kabul etmeli” dedi.

Siber zorbalıkla ve sokakta kendisine yöneltilen bakışlarla mücadele etmek zorunda kaldığını belirten Damien “Sosyal medyada birçok insan benimle dalga geçiyor. Bazen hakkımda konuştukları videolar çekiyorlar. Biraz utanç verici ama beni gerçekten rahatsız etmiyor. Sokakta ise insanlar bana garip bakışlar yöneltiyor. Nereye gidersem gideyim bebek bezi takıyorum. Bazen altıma yalnızca bebek bezi takıp, üstüme bir tişört giyiyorum. Sokakta insanlar fotoğrafımı çekiyor veya beni görünce yolunu değiştiriyor” dedi.

Kendisi gibi bebek bezi takan başka insanların yer aldığı topluluk içinde kendisini güvende hissettiğini söyleyen Damien “Bu topluluktaki insanlar her zaman arkamda ve şimdiden topluluk içinden birçok arkadaşım var” dedi.

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