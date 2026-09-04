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28 yıl önce bugün kuruldu: İnternetin kaderini değiştiren Google'ın hikayesi böyle başladı

İnternet denildiğinde akla gelen ilk şirketlerden biri olan Google, tam 28 yıl önce bugün resmen kuruldu. Larry Page ve Sergey Brin'in Stanford Üniversitesi'ndeki öğrenci odalarında başlayan proje, 4 Eylül 1998'de Google Inc. adıyla şirketleşti. İşte bir garajdan milyarlarca insanın kullandığı ürünlere uzanan Google'ın hikayesi...

Enes Çırtlık

Takvimler 4 Eylül 1998 tarihini gösterdiğinde teknoloji dünyasının geleceğini değiştirecek şirketlerden biri resmen doğdu. Stanford Üniversitesi'nde tanışan Larry Page ve Sergey Brin, geliştirdikleri arama motorunun etrafında kurdukları şirketi Google Inc. adıyla California'da resmen şirketleştirdi.

Aradan geçen 28 yılda Google, yalnızca internet üzerinde arama yapmaya yarayan bir hizmet olmaktan çıkıp teknoloji dünyasının en önemli şirketlerinden biri haline geldi.

28 yıl önce bugün kuruldu: İnternetin kaderini değiştiren Google ın hikayesi böyle başladı 1

HER ŞEY STANFORD'DA BAŞLADI

Google'ın hikayesinin başlangıcı aslında 1998'den birkaç yıl öncesine dayanıyor. Larry Page ve Sergey Brin, 1995 yılında Stanford Üniversitesi'nde tanıştı. İkili daha sonra öğrenci yurtlarındaki odalarından çalışarak internet sayfalarının önemini bağlantılara göre belirlemeye çalışan bir arama motoru geliştirdi.

Bu arama motorunun ilk adı Backrub idi. Daha sonra isim değiştirildi ve bugün tüm dünyanın bildiği Google ortaya çıktı.

Google adı, 1'in arkasına 100 sıfır konularak ifade edilen çok büyük bir sayıyı tanımlayan matematik terimi “googol” kelimesinden esinlenerek oluşturuldu. Şirketin aktardığına göre isim, Page ve Brin'in dünyanın bilgisini düzenleme hedefiyle de örtüşüyordu.

28 yıl önce bugün kuruldu: İnternetin kaderini değiştiren Google ın hikayesi böyle başladı 2

100 BİN DOLARLIK ÇEK DÖNÜM NOKTASI OLDU

Projenin kaderini değiştiren gelişmelerden biri Ağustos 1998'de yaşandı. Sun Microsystems'ın kurucu ortaklarından Andy Bechtolsheim, Page ve Brin'e Google için 100 bin dolarlık bir çek yazdı.

Ardından Google Inc. 4 Eylül 1998'de resmen şirketleşti. Google da 2018 yılında yayımladığı şirket tarihçesinde bu tarihi açıkça doğruluyor. Şirket daha sonra faaliyetlerini, Menlo Park'ta Susan Wojcicki'ye ait bir garaja taşıdı.

28 yıl önce bugün kuruldu: İnternetin kaderini değiştiren Google ın hikayesi böyle başladı 3

Google'ın bugün alışıldık hale gelen sıra dışı şirket kültürünün bazı izleri de o dönem ortaya çıktı. İlk Google sunucularından biri Lego parçalarından oluşturulmuş bir kabinde bulunuyordu. Şirketin ilk Doodle'ı da 1998'de Page ve Brin'in Burning Man festivaline gittiğini kullanıcılara anlatmak amacıyla hazırlanmıştı.

28 yıl önce bugün kuruldu: İnternetin kaderini değiştiren Google ın hikayesi böyle başladı 4

ARAMA MOTORUNDAN DEV BİR TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİNE

Sonraki yıllarda Google hızla büyüdü. Arama motorunun yanına Gmail, Maps, Chrome ve Android gibi ürün ve platformlar eklendi; YouTube da Google bünyesine katıldı. Şirket bugün yapay zekâdan bulut bilişime, mobil işletim sistemlerinden donanıma kadar çok sayıda alanda faaliyet gösteriyor.

Google'ın kurumsal yapısında da önemli bir değişiklik yaşandı. 2015 yılında Alphabet kuruldu ve Google, Alphabet çatısı altına girdi.

Şirketin başlangıçtan bu yana temel hedefi ise büyük ölçüde aynı kaldı: Dünyadaki bilgileri düzenlemek ve bunları herkes için erişilebilir ve kullanışlı hale getirmek.

28 yıl önce bugün kuruldu: İnternetin kaderini değiştiren Google ın hikayesi böyle başladı 5

PEKİ GOOGLE'IN DOĞUM GÜNÜ NEDEN 27 EYLÜL'DE?

Burada ilginç bir ayrıntı var. Google Inc.'ın şirketleşme tarihi 4 Eylül 1998 olsa da Google uzun yıllardır doğum gününü 27 Eylül'de kutluyor.

Google'ın kendisi de kuruluş tarihinin kesinliği konusunda esnek davranıyor. Şirket, 27 Eylül 2018'de yayımladığı 20. yaş günü Doodle'ının açıklama metninde kuruluşunu "yirmi (küsur) yıl önce" diye tarifledi.

28 yıl önce bugün kuruldu: İnternetin kaderini değiştiren Google ın hikayesi böyle başladı 6

Dolayısıyla 4 Eylül 2026, Google'ın resmen şirketleşmesinin üzerinden tam 28 yıl geçtiği tarih olarak kayıtlara geçiyor.

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Google
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