28 yıl önce kaybolmuş! Buzullar eriyince ortaya çıktı, bedeni hiç bozulmamış...

‘Lady Vadisi’ olarak bilinen bölgede giysileriyle birlikte neredeyse hiç bozulmamış bir ceset bulundu.

Omar Khan adındaki bir çoban tarafından bulunan cesetle ilgili İslamabad’daki Comsats Üniversitesi Çevre Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhammad Bilal “Bir insan cesedi buzul içine düştüğünde ani donma yaşıyor ve bu nedenle çürümüyor” diye açıkladı.

1997'DE BUZUL ÇATLAĞINA DÜŞMÜŞ

BBC‘nin haberine göre cesedin yanında ‘Naseeruddin’ isimli birine ait kimlik çıktı. Adamın 1997’de bir kar fırtınası sırasında buzul çatlağına düşerek kaybolduğu ortaya çıktı.

Köylülerden alınan bilgilere göre evli ve iki çocuk babası olduğu, kaybolduğu gün, kardeşi Kathiruddin’le birlikte at sırtında yola çıktığı ve aile içi bir anlaşmazlık nedeniyle evini terk ettiği ortaya çıktı. Kardeşi Kathiruddin, vadiye sabah saatlerinde ulaştıklarını ve öğleden sonra kardeşinin bir mağaraya girdiğini söyledi.