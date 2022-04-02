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29. Altın Koza Film Festivali'nin tarihi belli oldu

02.04.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Büyükşehir Belediyesi 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 12-18 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

29. Altın Koza Film Festivali'nin tarihi belli oldu

Türk sinemasının en prestijli festivallerinden biri olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl filmler; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması olmak üzere toplam 5 kategoride yarışacak.

"FESTİVALE İSMİNİ GERİ VERDİK"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Altın Koza Film Festivali’nin Türk Sineması’nın gelişimine katkı sağlayan, prestijli ve çok önemli bir kültür-sanat şöleni olduğunu belirterek, “Göreve geldiğimizde festivale ismini geri verdik ve işin başına işin ehillerini getirdik. 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali; gerek Adana’nın tanıtımına, gerek ülkemizde sinema sanatının gelişimine önemli katkı sağlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözlerinden hareketle, sanatın farklı dallarına destek vermeye devam edeceğiz. Altın Koza Film Festivali’ni pandemi gibi bir olumsuzluğa rağmen ara vermeden hayata geçiriyor olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

12-18 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak olan 29.Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında dünya sinemasının seçkin örnekleri, özel gösterim bölümleri, sinema sempozyumu, atölyeler, sergiler ve söyleşiler yer alacak.(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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