29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda genç dalgıçlardan anlamlı hareket! Denizden kilolarca çöp topladılar

İstanbul Aydın Üniversitesi Su Altı Kulübü ve Trakya Üniversitesi Su Altı Topluluğu'ndan dalgıçlar, İstanbul Büyükada Anadolu Spor Kulübü’nde yaptıkları su altı temizliği kapsamında denizden kilolarca çöp çıkardı. Dalıcıların gerçekleştirdiği su altı temizliğinden kilolarca cam, plastik ve benzeri atıklar toplandı.

‘Gelecek Bizim’ sloganıyla Marmara Denizi’nin temizliği kapsamında gerçekleşen çalışma, İAÜSAK kulüp başkanı 3 Yıldız Lider Dalgıç Batuhan Nadir Bingöl ve TÜSAT kulüp başkanı 2 Yıldız Dalgıç Burak Gökçe öncülüğünde gerçekleşti. 1 Yıldız Dalış Eğitmeni Uğur Çelik ve 3 Yıldız Lider Dalgıç Onur Çelik’in de katıldığı etkinlikte, Eyüp Zal Bingöl, Aylin Kuru, Deniz Engin, Hüseyin Nas, Dilara Berfim Aluçlu, Serhat Çelebi, Sudem Aslan, Cudi Ahmet, Roni Ahmet, Ahmet Motuk, Buğra Kara ve İrem Çarpar’dan oluşan balık adamlar Büyükada’da temizlik yaptı.

Büyükada’ya giden öğrenciler, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarının da destek verdiği temizlik çalışmasıyla çoğunlukla teknelerden bırakılan çöplerle kirlenen denizi temizledi.

Marmara Denizi’nin sığ sularında çöp toplayan öğrenciler, temiz denizler ve çevre için farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

İstanbul Aydın Üniversitesi Su Altı Kulübü Başkanı Batuhan Nadir Bingöl, ‘’Bu dünya hepimizin, ona sahip çıkmalı ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmalıyız. Bilindiği üzere dünyanın en büyük oksijen kaynağı fitoplanktonlardır. Oksijen üretiminin yüzde 50 ile yüzde 85 oranında bu canlılar tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor. Bu yüzden denizlerimizi temiz tutmak, sağlıklı bir dünyayı gelecek nesillere aktarmak demektir. Bu etkinlik ile yaşadığımız çevrenin geleceğe sağlıklı şartlarda aktarılmasını amaçladık. Denizlerimiz birer çöplük değildir. Doğanın geleceği bizlerin ellerinde. Bunları temiz tuttuğumuz sürece, dünyamız temiz ve sağlıklı olur" ifadelerini kullandı.

Çevre duyarlılığı konusunda gerçekleştirdikleri etkinliğe ilişkin konuşan Trakya Üniversitesi Su Altı Topluluğu Başkanı Burak Gökçe, "Yaşadığımız çevreye sahip çıkmayı ve onu korumayı bir yaşam biçimi olarak benimsemeli, görevimiz bizden sonraki kuşaklara bunu aktarabilmek olmalı" dedi.

Diving Twins Dalıcılar grubunun kurucuları Uğur Çelik ve Onur Çelik de, ‘’Denizlerin temiz kalması kapsamında alınacak önleyici tedbir ve yöntemlerinin hukuki yasal alt yapısını, hükümetimizden, yüce meclisimizden talep etmekteyiz. Ayrıca ülke ve tüm bölgede yaşayan insanlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz’’ dedi.





