29 Ekim mesajları ve sözleri… Resimli, yeni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun

29 Ekim mesajları ve sözleri, Cumhuriyet Bayramı’nın gelmesi ile beraber yoğun ilgi görüyor. Cumhuriyet Bayramı bugün yurt genelinde etkinlikler kutlanıyor. Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılmasının ardından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. 1925 yılından itibaren ise milli bayram olarak kutlanmaya başlandı. İşte günün anlam ve önemine uygun paylaşımlarda bulunabileceğiniz, sevdiklerinize bu özel günün geldiğini haber verebileceğiniz en güzel, anlamlı, yeni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun…

99 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.

Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir… Cumhuriyet bayramınızı en içten duygularımla kutlarım.

