Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 29 Ekim mesajları ve sözleri… Resimli, yeni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun

29 Ekim mesajları ve sözleri… Resimli, yeni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun

29.10.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2022 yılında da araştırılıyor. Cumhuriyet Bayramı mesajlarını sevdiklerine göndermek isteyenler bu önemli günün gelmesi ile beraber araştırmalarını hızlandırdılar. 29 Ekim, TBMM'de teklifin 19 Nisan'da kabul edilmesiyle 1925 yılından bu yana milli bayram olarak kutlanmaya başlandı. En güzel, anlamlı, resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını sizler için derledik.

29 Ekim mesajları ve sözleri… Resimli, yeni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun

29 Ekim mesajları ve sözleri, Cumhuriyet Bayramı’nın gelmesi ile beraber yoğun ilgi görüyor. Cumhuriyet Bayramı bugün yurt genelinde etkinlikler kutlanıyor. Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılmasının ardından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. 1925 yılından itibaren ise milli bayram olarak kutlanmaya başlandı. İşte günün anlam ve önemine uygun paylaşımlarda bulunabileceğiniz, sevdiklerinize bu özel günün geldiğini haber verebileceğiniz en güzel, anlamlı, yeni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun…

29-ekim-mesajları-sözleri

99 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.
Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

cumhuriyet-bayramı-mesajları

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.
Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir… Cumhuriyet bayramınızı en içten duygularımla kutlarım.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Havada korku dolu anlar! Yolcular çığlık çığlığa yardım istediHavada korku dolu anlar! Yolcular çığlık çığlığa yardım istedi
Ukrayna’daki savaş bölgesinden Adana detayı! “Ses ver Adana”Ukrayna’daki savaş bölgesinden Adana detayı! “Ses ver Adana”
Penisi o kadar büyük ki her gün tacize uğruyor!Penisi o kadar büyük ki her gün tacize uğruyor!
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 29 ekim mesajları cumhuriyet bayramı mesajları

En Çok Okunan Trend Haberler

O kadar nadir bulunuyor ki... Dokunana hapis cezası

O kadar nadir bulunuyor ki... Dokunana hapis cezası

Cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu! “Cinsel organımı tuvalete attım”

Cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu! “Cinsel organımı tuvalete attım”

“8 farklı babadan 11 çocuğum var! Durmayacağım”

“8 farklı babadan 11 çocuğum var! Durmayacağım”

Olay pozlar! Beyaz gömleğinin altına hiçbir şey giymedi

Olay pozlar! Beyaz gömleğinin altına hiçbir şey giymedi

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.