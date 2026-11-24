Türkiye dışında ilk kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde, kökleri MÖ 1500 yılına kadar uzanan Meksika kökenli antik spor oyunu "P'urepecha topu" ziyaretçilerle buluştu.

120 metre uzunluğunda ve 6-8 metre genişliğinde bir sahada, her takımda 6-8 oyuncu ile oynanan oyunda, topa alt tarafı kavisli (hokey sopasına benzer) tahta bir bastonla vuruluyor.

Geçmişi, Meksika'nın Michoacan eyaletinin bulunduğu bölgenin ilk yerleşimcilerine kadar uzanan oyun, hokey benzeri yapısıyla ülkenin 3 bin 500 yıllık yerli sporları arasında yer alıyor.

Oyuncuların yüzlerindeki boyamalar ve geleneksel kıyafetleri de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır