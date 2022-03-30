29 Mart reyting sonuçları Masumlar Apartmanı, Survivor, Baba gibi adından söz ettiren yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Medya gündeminin sıkı takipçileri 29 Mart 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorularının yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. 29 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

29 MART REYTİNG SONUÇLARI BİRİNCİSİ HANGİ YAPIM OLDU?

29 Mart Salı TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.

29 Mart reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

28 MART REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Yasak Elma, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

