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29 Mart 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

30.03.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Mart 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen televizyon izleyicileri konuya ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Masumlar Apartmanı, Survivor, Baba gibi birbirinden farklı yapımlar yayınlandı. 29 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

29 Mart 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

29 Mart reyting sonuçları Masumlar Apartmanı, Survivor, Baba gibi adından söz ettiren yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Medya gündeminin sıkı takipçileri 29 Mart 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorularının yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. 29 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

29 MART REYTİNG SONUÇLARI BİRİNCİSİ HANGİ YAPIM OLDU?

29 Mart Salı TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.

29 Mart reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

28 MART REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Yasak Elma, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi survivor
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