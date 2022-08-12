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2906 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusunun 2022 kehanetleri korkuttu! “Bu 5 tarihi unutmayın”

12.08.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2906 yılından geldiğini söyleyen bir zaman yolcusunun TikTok paylaşımları kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında popüler olmayı başardı. 2022 yılının sonları ve 2023 yılının ilk günlerini kapsayan kehanetlerini sıralayan zaman yolcusu, verdiği 5 tarihle insanlığı uyardı.

2906 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusunun 2022 kehanetleri korkuttu! “Bu 5 tarihi unutmayın”

Sosyal medyada son dönemde “timetravel” etiketi altında pek çok paylaşım yapılıyor ve sosyal medya kullanıcıları büyük ilgi gösteriyor. 2906 yılından geldiğini söyleyerek gelecekte insanlığı bekleyen durumlara dair açıklamalarda bulunan bir zaman yolcusu, önümüzdeki yıl ve 2022 senesini kapsayan ilginç kehanetlerini anlattı. ‘Timevoyaging’ kullanıcı adı altında paylaşım yapan kullanıcı, şu andan itibaren 2023'ün ilk günlerine kadar olacağını iddia ettiği beş kıyamet benzeri olayın listesini içeren bir video yayınladı.

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“BU BEŞ TARİHİ UNUTMAYIN”

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Sosyal medya paylaşımı 2.200’den fazla beğeni alan TikTok kullanıcısı gönderisine, “Dikkat’ Evet, ben 2096 yılından beri gerçek zamanlı bir gezginim! Bu beş tarihi unutmayın” notunu ekledi.

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Zaman yolcusunun paylaşımında ise dikkat çektiği beş tarih için, “8 Ekim 2022: Bir domuz laboratuvardan kaçar ve bu da tüm domuzların %60'ının enfekte olmasına neden olur.1 Kasım 2022: Dünya'ya inen uzaylılar hakkında gizli dosyalar yayınlanır. 14 Kasım 2022: 10 insan aldığı güçlerle birlikte dünyanın yönetimini ele geçirecek. 10 Aralık 2022: Başkan Biden sağlık sorunları nedeniyle görevden alınacak. 13 Ocak 2023: Dünyanın içinde başka bir dünya olan Azawa keşfedilecek." sıralamasını yaptı.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kehanetleri korkunç bulurken gerçekleşmesine imkansız gözüyle baktıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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