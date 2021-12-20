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2027 yılında yaşadığını söyleyen zaman yolcusunun sosyal medya paylaşımı şaşırttı

20.12.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta ‘unicosobreviviente’ isimli hesap zaman yolculuğu paylaşımları sayesinde tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Sosyal medya hesabında 6.7 milyon takipçisi bulunan zaman yolcusu, 2027 yılında yaşadığını iddia ediyor. Sosyal medya fenomeninin son paylaşımı yine ses getirmeyi başardı ve gelecekten gelen haber olarak yorumlandı.

Tarih boyunca zaman yolculuğu ve geleceğe duyulan merak insanoğlunun üzerine araştırma yaptığı konuların başında geliyor. Insanlar gelecekte başlarına gelecek durumlara ilişkin önceden bilgi sahibi olmak istiyor. Sosyal medyada özellikle zamanda yolculuk yaptığını ifade eden pek çok hesap bulunuyor. Dünya genelinde büyük bir izler kitlesi bulunan ‘unicosobreviviente’ adlı sosyal medya hesabı, 2027 yılında kıyamet nedeniyle tüm insanlığın öldüğünü ve dünyada tek başına kaldığını iddia etmişti. Sosyal medya fenomeni son paylaşımında ise 2027 yılında ilk defa Ay ile karşılaştığını, çünkü Dünya'dan Ay'ın gözükmediğini ifade etti.

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“AY’I İLK DEFA GÖRÜYORUM”

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Sosyal medya fenomeni gökyüzünü çektiği bir videoyu kendi hesabından paylaştı. Takipçilerine seslenen zaman yolcusu 2027 yılında Ay'ı ilk defa gördüğünü belirterek, Ay'ın artık Dünya üzerinden gözükmediğini dile getirdi. Söz konusu video, kısa süre içerisinde binlerce yorum ve izlenme aldı.

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