2485 yılından geldiğini söyledi! Zaman yolcusu insanlığın geleceğini değiştiren olayı anlattı

Sosyal medyada zaman yolculuğuna yönelik olarak paylaşım yapan sayfaların sayısı her geçen gün artıyor. İnsanlığın geleceği merak etme dürtüsünden hareketle zaman yolcusu olduğunu söyleyen kullanıcılar milyonlarca izlenmeye ulaşıyor. Bilimsel kanıtları bulunmamasına rağmen sosyal medyadaki zaman yolcularının geleceğe ilişkin verdikleri bilgiler tartışma yaratıyor.

Sosyal medyanın popüler zaman yolcusu sayfalarından birinin sahibi olan ‘Thatonetimetraveler’ isimli kullanıcı, 2485 yılından günümüze geldiğini söyleyerek oldukça ilginç bir açıklama yaptı. 2022 yılının insanlığın değişimi ve dönüşümü için önemli bir sene olduğunu dile getiren zaman yolcusu, 900 yıldır uzaydaki bir kapsülün içinde yaşayan bir insanın dünyaya geleceğini söyledi.

GİZEMİNİ KORUYACAK

‘Thatonetimetraveler’ isimli zaman yolcusu 2022 yılı içinde uzayda bir kapsülde yaşayan adamın dünyaya iniş yapacağını söyledi. İnsanların dünyaya bakış açısını ve birbirlerine olan ilişkilerini büyük ölçüde değiştirecek olan bu adamın insanlık onu bulana kadar gizemini koruyacağını ifade etti. 2022 yılı için öne sürdüğü iddialarla sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başaran zaman yolcusu kullanıcıları ikiye böldü. Kullanıcıların büyük bir bölümü söylediklerine inanmazken bir kısmı ise mümkün olabileceğini dile getirdi.

Zamanda yolculuğa inanıyor musunuz? Evet. Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Hayır. Bunun mümkün olamayacağını düşünüyorum



