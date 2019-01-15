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3.5 yıldır görmediği çocuklarına Esra Erol'da kavuştu

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 15.01.2019 00:06 | Son Güncelleme

Velayeti kendisinde olmasına rağmen 3,5 yıldır çocuklarını göremeyen anne, Esra Erol'un programı sayesinde çocuklarına kavuştu.

3.5 yıldır görmediği çocuklarına Esra Erol'da kavuştu

Velayeti kendisinde olan çocuklarını 3,5 yıldır görmeyen Yasemin Aslan'ın yıllardır verdiği mücadele mutlu sonla sonuçlandı. Yaklaşık 1 ay önce Esra Erol'un programına başvuran Yasemin Aslan, eşi Serdar Aslan'ın 2 çocuğunu 3,5 yıldır kendisinden kaçırdığını iddia etti.

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Gözyaşları içinde isyan eden Yasemin Aslan, eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve çocukların velayetinin kendisinde olduğunu, her yolu denemesine rağmen 3,5 yıldır çocuklarını göremediğini söyledi.

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Program ekibi defalarca icra yoluyla çocukları almak için bulundukları adrese gitti fakat her defasında baba Serdar Aslan tarafından çocuklar kaçırıldı. Gelen ihbarlar sonucu çocukların Edremit Altınoluk'taki bir adrese babası, dedesi ve babaannesi tarafından kaçırıldığı bilgisine ulaşıldı. Gerekli tüm araştırmalar yapılarak, Serdar Aslan'ın çocuklarıyla birlikte o evde olduğu tespit edildi. Bugün İstanbul Anadolu İcra Müdürlüğünün talimatıyla Edremit İcra Müdürlüğü ekipleri, Edremit Altınoluk Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte adrese giderek 2 çocuğu aldı. Çocukları kendisine teslim edilen Yasemin Aslan, gözyaşlarına hakim olamadı. (İHA)

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