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3 aylık hamile eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2020 18:10 | Son Güncelleme

Iğdır'da boşanma aşamasındaki eşi Ebru Aras'ı (24) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Umut Aras'ın (29) yargılanmasına başlandı. Aras, eşinin silahla kendisini vurup, yaraladıktan sonra intihar ettiğini iddia etti.

3 aylık hamile eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Olay geçen ocak ayında yaşandı. 3 aylık hamile olan 1 çocuk annesi Ebru Aras, tabancayla vurularak öldürüldü. Üniversite öğrencisi olan genç kadının boşanma aşamasında olduğu eşi Umut Aras, katil zanlısı olarak gözaltına alınıp, tutuklandı.

Iğdır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmeye başlananan davanın duruşmasına Ebru Aras’ın Mersin'de yaşayan ailesi, Mersin Adliyesi’nden SEGBİS ile katıldı.

Duruşmada ifadesi alınan tutuklu sanık Umut Aras, "Boşanma sürecindeydik. Ebru boşanmak istemiyordu ve boşanmamak için beni tehdit ediyordu. Olayın yaşandığı gün çocuğum için bir şeyler aldım ve eve gittim. Ben çocukla ilgilenirken, yine boşanmak istemediğini söyledi. Ben de anlaşamadığımızı ve boşanmamız gerektiğini belirttim. Ardından evden çıkmak istediğimi söyledim. O da 'Ben de bir yere gideceğim, çocuğu bakıcıya bırakayım öyle çıkalım' dedi. Bakıcı geldiğinde yatak odasına geçtim. Ardından odaya Ebru geldi ve bana silahı doğrulttu. 'Ne oluyor?' diyemeden, beni vuracağını sonra intihar edeceğini söyledi. Bunu söyledikten sonra bana ateş etti. Ben yerde sürüklenirken kendini de vurmuş, ben görmedim" dedi.

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'EBRU'NUN BENİ VURDUĞUNU HATIRLAMIYORUM'

Sürüklenerek salona gittiğini söyleyen Aras, "Çığlık attım, komşular sesimi duydu, beni çıkardılar. Ebru kendini ne ara vurdu bilmiyorum, bilincim kapanmış. Ambulansla hastaneye gitmişim ve her şeyi hatırlamıyorum ama Ebru’nun beni vurduğunu hatırlıyorum" diye konuştu.

Ebru Aras'ın annesi Nejla Öcüm ise damadının 2 defa kızını boğmaya çalıştığını söyledi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. (DHA)


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