'3 bin kadınla beraber oldum' iddiası! Mick Hucknall yanıt verdi

Dillerden düşmeyen şarkılarıyla 1980'lerde yıldızı parlayan ünlü pop grubu Simply Red'in solisti Mick Hucknall, 2010 yılında İngiliz gazetesi Guardian'a röportaj vermişti. Bu röportajda Mick Hucknall, 1985 ve 1987 yılları arasında çok çılgın bir hayat sürdüğünü söyleyerek, günde üç kadınla birlikte olduğunu ileri sürmüştü.

Mick Hucknall, o dönemde olay yaratan röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: "Asla hayır demezdim. Zaten pop yıldızı olmaktan anladığım da buydu. Kadınlar bana bayılıyordu ben de onlara. Hayal ettiğim yaşamı sürüyordum. Tek pişmanlığım insanları kırmış olmak..."

Bu röportajdan sonra ünlü pop yıldızının 3 bin kadınla beraber olduğuna dair haberler gündeme gelmişti. Yine bir İngiliz gazetesine röportaj veren Mick Hucknall, bu iddiayı yalanladı.

59 yaşındaki şarkıcı, "3 bin kadınla beraber olduğumu hiçbir zaman söylemedim. Bu muhabirin yaptığı kaba hesap sonucu ortaya çıkan sayıydı" dedi. 1980'lerin ikonu olan şarkıcı, "Her gün sabaha karşı 4'e kadar gece kulüplerinde gezemeyeceğimi anladığımda durulmaya karar verdim" diye konuştu.



