3 erkek, 4 kadın! İlişkiye girerken basıldılar

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Fuhuşla Mücadele kapsamında yabancı uyruklu şahısların para karşılığında ve sağlıksız ortamda cinsel ilişkiye girdikleri yönündeki araştırmaları neticesinde fuhuş yapıldığı tespit edile bir eve baskın düzenledi.

Operasyonda bahse konu adrese müşteri olarak gelen T.Ç. (46), İ.Ö. (39) ve M.A.(38) ile para karşılığı cinsel ilişkiye giren Azerbaycan uyruklu K. S. (45), A.S. (19) ve Rus uyruklu F.R (29) ile bu kadınlara fuhuş yaptıran Azerbaycan uyruklu L.M (50) isimli şahısları gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan şahsılara Umum Hıfzı Sıhha Kanunu'nun 282. maddesine delaleten 3 bin 126 TL para cezası kesilirken, fuhuş karşılığı elde edildiği değerlendirilen 5 bin 500 TL’ye ise el konuldu.

İfadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 4 yabancı uyruklu kadın daha sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

