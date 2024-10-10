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  4. 3 günde 3 kişiyi öldürmekle suçlandı! Seri katıl otelde keyif yaparken yakalandı... Kurbanlarını rastgele seçmiş

3 günde 3 kişiyi öldürmekle suçlandı! Seri katıl otelde keyif yaparken yakalandı... Kurbanlarını rastgele seçmiş

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
10.10.2024 16:13
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Kanada'da 30 yaşındaki Sabrina Kauldhar isimli bir kadın 3 günde 3 kişiyi öldürmekle suçlandı. Kauldhar tutuklanırken ülkede seri katil olarak nitelendirildi. Kauldhar'ın kurbanlarını rastgele seçtiği ifade edildi.

3 günde 3 kişiyi öldürmekle suçlandı! Seri katıl otelde keyif yaparken yakalandı... Kurbanlarını rastgele seçmiş

MYNET|DIŞ HABERLER Kanada'da yaşayan 30 yaşındaki Sabrina Kauldhar isimli bir kadın Toronto ve çevresinde bir kadın ve iki erkeğin öldürülmesinin ardından Ontario'nun Burlington kentindeki bir otelde tutuklandı.

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Kauldhar'e ilişkin ilk soruşturma Toronto'daki yetkililerin olay yerine gelip 60'lı yaşlarda bir kadını bir evin içinde ölü bulmasıyla başladı. Ertesi gün ise Niagara Şelalesi'ndeki John Allan Park'ta yaralı halde bir adam bulundu. 47 yaşındaki Lance Cunningham'ın olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Üçüncü cinayet ise Toronto'nun bir banliyösü olan Hamilton'da bir otoparkta gerçekleşti. Emekli bir öğretmen olan 77 yaşındaki Mario Bilich tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis, Kauldhar'ın Hamilton cinayetiyle ilgili olarak birinci derece cinayetle, Toronto ve Niagara cinayetleriyle ilgili olarak ise ikinci derece cinayetle suçlandığını söyledi.

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Kanada
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