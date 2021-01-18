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3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi?

18.01.2021 10:44 | Son Güncelleme:
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3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi?

3 hafta önce evinde sade bir törenle evlenen Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer, Instagram'dan şişen karnını gösterdiği bir fotoğraf paylaşınca hamile olduğu ileri sürüldü.

Yıllar önce popüler olan Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer, 3 hafta önce uzun süredir birlikte olduğu Emir Medina ile evlendi. Koronavirüs nedeniyle evinde sade bir törenle evlenen Kemer hakkında bir iddia ortaya atıldı.

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"ÖNDEN 1 PORSİYONUM YANDAN 1,5"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen Cemre Kemer, belirginleşen göbeğini göstererek "Peki o zaman bunu sabah çekmiştim. Önden yine 1 porsiyonum yandan 1,5" notuyla fotoğrafını paylaştı. Ünlü ismin bu paylaşımı ise akıllara hamilelik iddialarını getirdi. Cemre Kemer, hakkındaki haberler hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
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