3 haftaya kadar tazecik aklıyor! Sırrı ise...

Kurabiye yaptığınız zaman ilk günkü tazeliğini korumasını istersiniz. Birkaç gün geçmiş olsa bile ağzınızda kıyır kıyır dağılan kurabiyelerin yerini hiçbir şey tutamaz. Kapalı bir kapta muhafaza ettiğinizde 3 haftaya kadar taze kalacak bir kurabiye tarifine hazır mısınız? Artık kavanozlar boş kalmayacak, hepsi bayatlamayan kurabiyelerle dolup taşacak! Şimdi kavanozları doldurma zamanı!

Tabii ki hava almayan ortamda saklamak kadar kurabiyelerin malzemeleri de önemli. Sütlü kurabiyeler 2 günden fazla dayanamaz. Olabildiğince çabuk tüketmeniz gerekir. Ama nişastalı ve sirkeli kurabiyeler uzun süre hayatta kalır. Üstelik de tadından tuzundan hiçbir şey kaybetmez. Sanki az önce pişirmişsiniz hissi yaratır. Bu kurabiye tarifini denediğinizde o kadar lezzetli olacak ki bir bakmışsınız elleriniz sürekli kurabiye kavanozuna gidiyor. Haftalarca dayanan kurabiyeler 2 günde bitivermiş...

Oldukça pratik bir bayatlamayan kurabiye tarifi. Dilediğiniz malzemeyle birleştirebileceğiniz harika bir hamur. Nişasta ve sirke sayesinde ağızda dağılan harika kurabiyeler. Bu tarif mutfağınızın demirbaşı olmakta oldukça iddialı.