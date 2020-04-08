3 haftaya kadar tazecik aklıyor! Sırrı ise...

Kurabiye yaptığınız zaman ilk günkü tazeliğini korumasını istersiniz. Birkaç gün geçmiş olsa bile ağzınızda kıyır kıyır dağılan kurabiyelerin yerini hiçbir şey tutamaz. Kapalı bir kapta muhafaza ettiğinizde 3 haftaya kadar taze kalacak bir kurabiye tarifine hazır mısınız? Artık kavanozlar boş kalmayacak, hepsi bayatlamayan kurabiyelerle dolup taşacak! Şimdi kavanozları doldurma zamanı!
Tabii ki hava almayan ortamda saklamak kadar kurabiyelerin malzemeleri de önemli. Sütlü kurabiyeler 2 günden fazla dayanamaz. Olabildiğince çabuk tüketmeniz gerekir. Ama nişastalı ve sirkeli kurabiyeler uzun süre hayatta kalır. Üstelik de tadından tuzundan hiçbir şey kaybetmez. Sanki az önce pişirmişsiniz hissi yaratır. Bu kurabiye tarifini denediğinizde o kadar lezzetli olacak ki bir bakmışsınız elleriniz sürekli kurabiye kavanozuna gidiyor. Haftalarca dayanan kurabiyeler 2 günde bitivermiş...
Oldukça pratik bir bayatlamayan kurabiye tarifi. Dilediğiniz malzemeyle birleştirebileceğiniz harika bir hamur. Nişasta ve sirke sayesinde ağızda dağılan harika kurabiyeler. Bu tarif mutfağınızın demirbaşı olmakta oldukça iddialı.
2 su bardağı un
1 su bardağı buğday nişastası
2 adet yumurta beyazı (sarısını üzeri için saklayın)
1 su bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı elma sirkesi
1 tatlı kaşığı tuz
ÜZERİ İÇİN
2 yumurta sarısı
Çörek otu
Yumurtaların sarısını ve beyazını birbirinden ayırın. Sarısını üzeri için kullanmak üzeri bir kasede bekletin.
Yumurta beyazını, elma sirkesini ve sıvı yağı bir kapta beyazlaşıncaya kadar çırpın.
Un, nişasta ve tuzu sıvı karışımın içine ilave edin.
Bir spatula yardımıyla sıvı ve kuru malzemeyi birbirine iyice karıştırın.
Hamurun homojen hale gelmesi için 1-2 dakika da elinizle yoğurun.
Hamur toplandığında dilediğiniz gibi şekil verin.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine şekil verdiğiniz hamurları dizin.
Üzerlerine daha önce kenara ayırdığınız yumurta sarısını sürün ve çörek otu serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üst açık olacak şekilde 15-20 dakika pişirin.
Fırından çıkan kurabiyelerinizin ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin.
Kapalı bir kapta 3 haftaya kadar bayatlamadan saklayabilirsiniz.
Dilerseniz bu kurabiye hamurunun temeline tuz yerine şeker koyarak ve damla çikolata gibi tatlı malzemelerle birleştirerek bayatlamayan tatlı kurabiyeler elde edebilirsiniz. Ayrıca sade bir kurabiye hamuru pişirip üzerine pudra şekeri serperek de tüketebilirsiniz. Hatta hamurun yarısını tuzlu, yarısını da tatlı yapabilirsiniz. Artık çayınızın ve kahvenizin en yakın arkadaşıyla tanıştınız. Hadi şimdi dolsun kurabiye kavanozları! Afiyet olsun!
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