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3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 37 gözaltı

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HABER  | 19.03.2019 18:54 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, lüks araçlarına incelenmek üzere el konuldu.

3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 37 gözaltı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette yasadışı bahis oynanmasına liderlik ve yöneticilik yapan silahlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, 6 ay boyunca yaptığı fiziki ve teknik takiple suç örgütünün lider ve yöneticilerini tespit etti.

Sabah saatlerinde İstanbul, İzmir ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 kişi gözaltına alındı.

EVLERİNDE BULUNANLAR

Şüphelilerin ev, işleri ve araçlarında yapılan aramalarda 390 bin 430 lira, 39 bin 713 Amerikan Doları, 2 bin 50 Euro, 220 İsviçre Frangı ve 30 bin liralık çek, 8 tabanca, 300 gram uyuşturucu madde, çok sayıda altın ve mücevherat, 60 cep telefonu, 14 dizüstü bilgisayar, 17 flash bellek, 7 harddisk, 5 hafıza kartı ile çok sayıda banka kartı ve hesap cüzdanı ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN LÜKS ARAÇLARINA EL KONULDU

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin suç kapsamında elde ettiği haksız kazançtan satın aldıklarını tespit ettikleri çok sayıda lüks araca inlemek üzere el koydu.

37 ŞÜPHELİ VATAN EMNİYETTE

Gözaltına alınan 37 şüpheli, sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheliler hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlar Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan işlem başlatılacağı öğrenildi.

(DHA)

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BAHİS OPERASYONU gözaltı

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