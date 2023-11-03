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  4. 3 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Şahane Hayatım, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

3 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Şahane Hayatım, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

03.11.2023 23:46 | Son Güncelleme:
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3 Kasım reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları Arka Sokaklar, Şahane Hayatım ve MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 23 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları Arka Sokaklar, Şahane Hayatım ve MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

3 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Şahane Hayatım, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 3 Kasım Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları Arka Sokaklar, Şahane Hayatım ve MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 3 Kasım Cuma gününün reyting sonuçları...

3 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Kasım Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (27 EKİM) REYTİNG SONUÇLARI

27 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı Tatlı Sert” yer aldı.

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