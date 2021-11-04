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3 Kasım reyting sonuçları! Sadakatsiz mi, Kanunsuz Topraklar mı birinci oldu?

04.11.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Kasım Çarşamba günü MasterChef Türkiye, Kuruluş Osman, Kanunsuz Topraklar ve Sadakatsiz gibi yapımlar reyting savaşı verdi. Dün yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları TİAK tarafından paylaşıldı.

3 Kasım reyting sonuçları! Sadakatsiz mi, Kanunsuz Topraklar mı birinci oldu?

3 Kasım 2021 Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, ATV'de Kuruluş Osman, FOX TV’de Kanunsuz Topraklar, Star TV’de Ada Masalı, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Dünya Hali ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımların reyting sonuçları belli oldu.

3 KASIM 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

3 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV’de yayınlanan “Kuruluş Osman” 2. sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Sadakatsiz”, 3.sırada “Kuruluş Osman” dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Sadakatsiz”, 2.sırada “Kuruluş Osman” 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

3 Kasım reyting sonuçları! Sadakatsiz mi, Kanunsuz Topraklar mı birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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