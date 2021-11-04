3 Kasım reyting sonuçları! Sadakatsiz mi, Kanunsuz Topraklar mı birinci oldu?

3 Kasım 2021 Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, ATV'de Kuruluş Osman, FOX TV’de Kanunsuz Topraklar, Star TV’de Ada Masalı, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Dünya Hali ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımların reyting sonuçları belli oldu.
3 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada ATV’de yayınlanan “Kuruluş Osman” 2. sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Sadakatsiz”, 3.sırada “Kuruluş Osman” dizisinin özeti yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Sadakatsiz”, 2.sırada “Kuruluş Osman” 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
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