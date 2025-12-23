3 kez ertelenmişti! Güney Kore'nin uzay roketi infilak edip parçalandı!

Güney Kore'nin özel sektör tarafından geliştirilen ilk ticari uzay roketi Hanbit-Nano'nun fırlatma girişimi başarısız oldu. Roketin geliştiricisi Güney Kore merkezli Innospace firmasından yapılan açıklamada, farklı müşterilere ait 5 uyduyu taşıyan Hanbit-Nano'nun saat 22.13'te Brezilya'daki Alcantara Uzay Merkezi'nden fırlatıldığı bildirildi.

Yaşanan olağan dışı durum nedeniyle kalkıştan yaklaşık 30 saniye sonra infilak eden roketin, belirlenen güvenli bölge içine düştüğü aktarıldı. Başarısız fırlatma girişimi nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da hasar meydana gelmediği vurgulandı. Fırlatma sırasında yapılan canlı yayında kalkıştan kısa bir süre sonra roketten alevlerin yükseldiği ve yayının sona erdiği görüldü.

3 KEZ ERTELENMİŞTİ

Fırlatılışı 22 Kasım'dan bu yana 3 kez ertelenen Hanbit-Nano'nun başarısı, Güney Kore'nin özel uzay taşımacılığı sektörü açısından kritik önem taşıyordu. Hanbit-Nano'nun 5 uyduyu 300 kilometrelik alçak yörüngeye konuşlandırabilmesi halinde, Innospace'in yörüngeye ticari uydu yerleştiren ilk özel Güney Koreli şirket unvanını alması bekleniyordu.