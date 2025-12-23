Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

3 kez ertelenmişti! Güney Kore'nin uzay roketi infilak edip parçalandı!

Güney Kore'nin özel sektör tarafından geliştirilen ilk ticari uzay roketi Hanbit-Nano'nun Brezilya'da gerçekleştirilen fırlatma girişimi, roketin kalkıştan yaklaşık 30 saniye sonra infilak ederek düşmesi nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı.

3 kez ertelenmişti! Güney Kore'nin uzay roketi infilak edip parçalandı!
Jale Uslu

Güney Kore'nin özel sektör tarafından geliştirilen ilk ticari uzay roketi Hanbit-Nano'nun fırlatma girişimi başarısız oldu. Roketin geliştiricisi Güney Kore merkezli Innospace firmasından yapılan açıklamada, farklı müşterilere ait 5 uyduyu taşıyan Hanbit-Nano'nun saat 22.13'te Brezilya'daki Alcantara Uzay Merkezi'nden fırlatıldığı bildirildi.

3 kez ertelenmişti! Güney Kore nin uzay roketi infilak edip parçalandı! 1

Yaşanan olağan dışı durum nedeniyle kalkıştan yaklaşık 30 saniye sonra infilak eden roketin, belirlenen güvenli bölge içine düştüğü aktarıldı. Başarısız fırlatma girişimi nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da hasar meydana gelmediği vurgulandı. Fırlatma sırasında yapılan canlı yayında kalkıştan kısa bir süre sonra roketten alevlerin yükseldiği ve yayının sona erdiği görüldü.

3 kez ertelenmişti! Güney Kore nin uzay roketi infilak edip parçalandı! 2

3 KEZ ERTELENMİŞTİ

Fırlatılışı 22 Kasım'dan bu yana 3 kez ertelenen Hanbit-Nano'nun başarısı, Güney Kore'nin özel uzay taşımacılığı sektörü açısından kritik önem taşıyordu. Hanbit-Nano'nun 5 uyduyu 300 kilometrelik alçak yörüngeye konuşlandırabilmesi halinde, Innospace'in yörüngeye ticari uydu yerleştiren ilk özel Güney Koreli şirket unvanını alması bekleniyordu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karaman'ın köyü kutupları aratmıyor! Güneş 12:30'da doğup, 15:30'da batıyorKaraman'ın köyü kutupları aratmıyor! Güneş 12:30'da doğup, 15:30'da batıyor
Yer: Karaman! Bu köy 2 ay güneş görmüyor! Yer: Karaman! Bu köy 2 ay güneş görmüyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.