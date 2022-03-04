3 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

3 Mart reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 3 Mart Perşembe akşamı Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız, ATV'nin çok konuşulan yapımı Bir Zamanlar Çukurova gibi gündemden düşmeyen yapımlar ekrana geldi. 3 Mart Perşembe günü kanallar reyting mücadelesi verdi. Peki Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? 3 Mart reyting sonuçları ve sıralamanın detaylarına haberimizde yer verdik.

3 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Mart reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

2 MART ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Kuruluş Osman özet aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

4 SADAKATSIZ KANAL D

5 ESRA EROL'DA ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 OGLUM SHOW TV

9 ATV ANA HABER ATV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 SADAKATSIZ KANAL D

5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 OGLUM SHOW TV

9 SON NEFESIME KADAR (OZET) FOX

10 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D



