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3 metrelik piton yılanı uçan kuşu anten üzerinden havada yakaladı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.02.2019 09:40 | Son Güncelleme

Avustralya'nın Güney Galler eyaletinde kaydedilen görüntüde, 3 metrelik piton yılanı televizyon anteninin üstündeyken uçan bir kuşu havada avladı. Görüntüleri çeken kişi bu ilginç videoyu sosyal medya hesabından paylaşınca kısa sürede viral oldu.

Avustralya'nın Güney Galler eyaletinde bir kişi, çatıdaki anten direğinde bir piton yılanının kuşu yediğinin görünce hemen videoya kaydetti. Çok nadir yaşanabilecek olayın görüntülerinde yaklaşık 3 metrelik pitonun kuşu boğarak öldürdüğü görülüyor. Televizyon anteninde gizlenerek uçak kuşu bir anda avlayan yılan ilginç görüntülere neden oldu.

DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM

Görüntüleri çeken ev sahibi daha sonra yılanın kuşu yediğini söyledi. Videoyu sosyal medya hesabında paylaşan ev sahibi "daha önce böyle bir şey görmemiştim." dedi. Video sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
avustralya Güney Galler piton küs av

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