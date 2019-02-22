3 metrelik piton yılanı uçan kuşu anten üzerinden havada yakaladı

Avustralya'nın Güney Galler eyaletinde bir kişi, çatıdaki anten direğinde bir piton yılanının kuşu yediğinin görünce hemen videoya kaydetti. Çok nadir yaşanabilecek olayın görüntülerinde yaklaşık 3 metrelik pitonun kuşu boğarak öldürdüğü görülüyor. Televizyon anteninde gizlenerek uçak kuşu bir anda avlayan yılan ilginç görüntülere neden oldu.

DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM

Görüntüleri çeken ev sahibi daha sonra yılanın kuşu yediğini söyledi. Videoyu sosyal medya hesabında paylaşan ev sahibi "daha önce böyle bir şey görmemiştim." dedi. Video sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından görüntülendi.



