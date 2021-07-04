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  4. 3 Temmuz reyting sonuçları: 3 Temmuz reyting sonuçları açıklandı!

3 Temmuz reyting sonuçları: 3 Temmuz reyting sonuçları açıklandı!

04.07.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Temmuz 2021 reyting sonuçları için heyecan sona erdi. 3 Temmuz Cumartesi günü ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de fenomen yarışma MasterChef 2021, FOX'ta Şef Akademi ve haber kanalları birbirleri ile yarıştı. Reyting sonuçları Total ve AB kategorilerinde ölçülüyor. Karar gereği sonuçların sadece ilk 10’u paylaşılıyor.

3 Temmuz reyting sonuçları: 3 Temmuz reyting sonuçları açıklandı!

Birbirleri ile yarışan yapımların 3 Temmuz reyting sonuçları bugün itibariyle belli oldu. Birçok fenomen programın yer aldığı listede yarışma programları ve haber kanalları kıyasıya bir rekabete girdi. MasterChef ve Şef Akademi reytinglerde üst sıralara çıkabilmek için birbiriyle yarıştı. Peki 3 Temmuz reyting sonuçlarında kim yarışı kazandı?

3 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

3 Temmuz tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

  1. MasterChef Türkiye
  2. Ukrayna - İngiltere EURO 2020
  3. Çekya - Danimarka EURO 2020
  4. Kim Milyoner Olmak İster?
  5. Güldür Güldür Show (TEKRAR)
  6. FOX Ana Haber Hafta Sonu
  7. Show Ana Haber
  8. Deliha
  9. Show TV Haber Önü
  10. Harry Potter ve Ateş Kadehi

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

  1. MasterChef Türkiye
  2. Ukrayna - İngiltere EURO 2020
  3. Çekya - Danimarka EURO 2020
  4. Kim Milyoner Olmak İster?
  5. Güldür Güldür Show (TEKRAR)
  6. FOX Ana Haber Hafta Sonu
  7. Show Ana Haber
  8. Deliha
  9. Show TV Haber Önü
  10. Harry Potter ve Ateş Kadehi
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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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