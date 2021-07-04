3 Temmuz reyting sonuçları: 3 Temmuz reyting sonuçları açıklandı!

Birbirleri ile yarışan yapımların 3 Temmuz reyting sonuçları bugün itibariyle belli oldu. Birçok fenomen programın yer aldığı listede yarışma programları ve haber kanalları kıyasıya bir rekabete girdi. MasterChef ve Şef Akademi reytinglerde üst sıralara çıkabilmek için birbiriyle yarıştı. Peki 3 Temmuz reyting sonuçlarında kim yarışı kazandı?

3 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

3 Temmuz tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

MasterChef Türkiye Ukrayna - İngiltere EURO 2020 Çekya - Danimarka EURO 2020 Kim Milyoner Olmak İster? Güldür Güldür Show (TEKRAR) FOX Ana Haber Hafta Sonu Show Ana Haber Deliha Show TV Haber Önü Harry Potter ve Ateş Kadehi

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI