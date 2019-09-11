Mynet Trend

3’üncü kez evlenmek isteyen adamı eşleri dövdü

sesamos sesamos
DÜNYA  | 11.09.2019 16:14 | Son Güncelleme

Hindistan’da 26 yaşındaki 2 eşli adam, boşanmadan 3’üncü kez evlenmek isteyince eşleri tarafından sokak ortasında dövüldü.

Yerel medyada yer alan habere göre, Hindistan’ın Tamil Nadu kenti yakınlarındaki Coimbatore’de yaşanan olayda, 26 yaşındaki Aravind alias Dinesh, 2 eşi olmasına rağmen onlardan boşanmadan 3’üncü defa evlenmek istedi.

Dinesh’in, bunu öğrenen Priyadarshini ve Anupriya adındaki eşleri, yakınlarıyla birlikte çalıştığı yere geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eşlerinin ve yakınlarının Dinesh’i darp ettiği görülüyor.

2 eşinin şikayetçi olduğu Dinesh, daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

(DHA)

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
İngiltere'de mezun olan yabancı öğrencilere müjde!İngiltere'de mezun olan yabancı öğrencilere müjde!
Polis, lösemi hastası çocuğun hayalini gerçekleştirdiPolis, lösemi hastası çocuğun hayalini gerçekleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan evlilik kuma

En Çok Okunan Trend Haberler

Gelin adayı Hanife bikinili fotoğrafını paylaştı

Gelin adayı Hanife bikinili fotoğrafını paylaştı

'Eşi beni öpmeye çalıştı'

'Eşi beni öpmeye çalıştı'

İBB TV'de logo değişimi!

İBB TV'de logo değişimi!

Apple iPhone 11’i tanıttı! İşte fiyatı ve özellikleri

Apple iPhone 11’i tanıttı! İşte fiyatı ve özellikleri

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kız arkadaşının o evde olduğunu öğrenince... Korkunç yüzleşme!

Kız arkadaşının o evde olduğunu öğrenince... Korkunç yüzleşme!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ünlü dövüşçüden skandal hareket! Yaşlı adamı yumrukladı

Ünlü dövüşçüden skandal hareket! Yaşlı adamı yumrukladı

234 kişiyi taşıyan yolcu uçağı mısır tarlasına acil iniş yaptı

234 kişiyi taşıyan yolcu uçağı mısır tarlasına acil iniş yaptı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
tüm dünyanın ezilen ve yerilen kadınları, birleşin!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere'de mezun olan yabancı öğrencilere müjde! İki yıl daha...

İngiltere'de mezun olan yabancı öğrencilere müjde!

Polis, lösemi hastası çocuğun hayalini gerçekleştirdi

Polis, lösemi hastası çocuğun hayalini gerçekleştirdi

Eşini süpürgenin sapı ile boğmak istedi!

Eşini süpürgenin sapı ile boğmak istedi!

Savaşta ölen her bir çocuk bir sırt çantası!

Savaşta ölen her bir çocuk bir sırt çantası!

Hindistan Sağlık Bakanı: Şifa niyetine inek çişi

Hindistan Sağlık Bakanı: Şifa niyetine inek çişi

Bu yaz aşırı sıcaklardan 1,435 kişi öldü

Bu yaz aşırı sıcaklardan 1,435 kişi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.