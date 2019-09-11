3’üncü kez evlenmek isteyen adamı eşleri dövdü

Yerel medyada yer alan habere göre, Hindistan’ın Tamil Nadu kenti yakınlarındaki Coimbatore’de yaşanan olayda, 26 yaşındaki Aravind alias Dinesh, 2 eşi olmasına rağmen onlardan boşanmadan 3’üncü defa evlenmek istedi.
Dinesh’in, bunu öğrenen Priyadarshini ve Anupriya adındaki eşleri, yakınlarıyla birlikte çalıştığı yere geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eşlerinin ve yakınlarının Dinesh’i darp ettiği görülüyor.
2 eşinin şikayetçi olduğu Dinesh, daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.
(DHA)
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