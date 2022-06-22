3'üncü kez hamile olan Nur Tuğba Namlı'dan endişelendiren haber

Ünlü sunucu, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Üçüncü bebeğine hamile olan ünlü sunucu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Nur Tuğba Namlı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"POZİTİF ÇIKTIM"

"Herkese merhaba, bu fotoğraf bugünkü yayından... Bilerek seçtim çünkü iyi olduğumu sizinle paylaşmak istedim. Bugün belimin ağrısı nedeniyle tedbiren yaptırmış olduğum Covid 19 testim pozitif çıktı. Çok hafif semptomlarla geçiriyorum, sağlık durumum gayet iyi merak etmeyin. Hamilelikle birlikte bağışıklık sistemim olduğundan daha çabuk etkilendi sanırım. Hem ben hem bebeğim gayet iyiyiz. En kısa zamanda beraberiz. İyi dilekleriniz için şimdiden teşekkürler."



