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3 yaşındaki Afra Eylül Arabacı'ndan sevindiren haber!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 30.07.2019 11:50 | Son Güncelleme

Down sendromlu lösemi hastası 3 yaşındaki Afra Eylül Arabacı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu. Anne Altun Arabacı, 'Mutluluğumu ifade edecek kelime bulamıyorum' derken Baba Recep Arabacı ise kendilerine destek veren herkese teşekkür borçlu olduklarını söyledi.

3 yaşındaki Afra Eylül Arabacı'ndan sevindiren haber!

İzmirli Recep ve Altun Arabacı çiftinin tek çocuğu olan ve Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde Akut Myeloid Lösemi tedavisi gören Afra'ya 28 Haziran'da kök hücre nakli yapıldı.

KÖK HÜCRE AFRA'YA UYUM SAĞLADI

Yurt içinde tespit edilen 3 donörün en uygunundan alınan kök hücrenin Afra'ya uyum sağladığı tespit edildi.

EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Kök Hücre Nakil Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Savaş Kansoy, Afra Eylül Arabacı'nın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Hastamızı birkaç gün içinde taburcu edeceğiz." dedi.

'DONÖRE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Afra'nın annesi Altun Arabacı taptığı açıklamada, kızının 2 yıldır mücadele ettiği kanseri yendiğini belirterek, "Mutluluğumu ifade edecek kelime bulamıyorum. Donöre çok teşekkür ediyorum, onu tanımayı çok istiyorum. Dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Baba Recep Arabacı da kendilerine destek veren herkese teşekkür borçlu olduklarını, uygun donör bulunduğu ve kızı sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduklarını aktardı.

Down sendromlu bireylerde kök hücre naklinin diğer hastalara göre daha riskli olduğunu bildiklerini ifade eden Arabacı, doktorların çabası ve sevenlerinin dualarıyla zor günleri atlattıklarını dile getirdi.

Can kurtarmak isteyen herkesi kök hücre bağışına davet eden Arabacı, "Evimize kavuşacağımız günü bekliyoruz." ifadesini kullandı.

BİNLERCE KİŞİ DONÖR OLMAK İÇİN BAŞVURMUŞTU

Down sendromlu lösemi hastası Afra Eylül Arabacı'ya, vücudundaki kötü hücreleri baskılayacak kemoterapi uygulanmış, tedavi süresince Afra'nın hikayesi sosyal medyada yoğun ilgi görmüş ve binlerce kişi donör olmak için başvurmuştu.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
afra eylül arabacı altun arabacı akut myeloid lösemi

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