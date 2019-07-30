3 yaşındaki Afra Eylül Arabacı'ndan sevindiren haber!

İzmirli Recep ve Altun Arabacı çiftinin tek çocuğu olan ve Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde Akut Myeloid Lösemi tedavisi gören Afra'ya 28 Haziran'da kök hücre nakli yapıldı.

KÖK HÜCRE AFRA'YA UYUM SAĞLADI



Yurt içinde tespit edilen 3 donörün en uygunundan alınan kök hücrenin Afra'ya uyum sağladığı tespit edildi.

EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Kök Hücre Nakil Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Savaş Kansoy, Afra Eylül Arabacı'nın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Hastamızı birkaç gün içinde taburcu edeceğiz." dedi.

'DONÖRE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'



Afra'nın annesi Altun Arabacı taptığı açıklamada, kızının 2 yıldır mücadele ettiği kanseri yendiğini belirterek, "Mutluluğumu ifade edecek kelime bulamıyorum. Donöre çok teşekkür ediyorum, onu tanımayı çok istiyorum. Dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Baba Recep Arabacı da kendilerine destek veren herkese teşekkür borçlu olduklarını, uygun donör bulunduğu ve kızı sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduklarını aktardı.