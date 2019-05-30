Mynet Trend

3 yaşındaki çocuğa sokak ortasında ilaç dayağı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 30.05.2019 11:42 | Son Güncelleme

Bursa'da bir kadın ilacını içmeyen 3 yaşındaki çocuğu feci şekilde hırpalarken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer İlçesinde gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilacını içmek istemeyen 3 yaşındaki kızına sinirlenen ve annesi olduğu tahmin edilen kadın, onu ikna edemeyince şiddet uygulamaya başladı.

AW717474_02

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, bir marketin önünde bebek arabasıyla oturan kızına ilacı vermek isteyen kadın; kızının istememesi üzerine ilk olarak tokat attı ve sonrasında hırsını alamayıp bebek arabasını tekmeledi. Küçük kızın ablası olduğu sanılan büyük kız ise annesini engellemeye çalıştı.

Hayli sinirlenen kadın çocukları alarak gözden kayboldu. (İHA)

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Sayı 19'a yükseldi! Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Sayı 19'a yükseldi!
Evden gelen kokuya dayanamayınca... Gerçek böyle ortaya çıktı! Evden gelen kokuya dayanamayınca... Gerçek böyle ortaya çıktı!
Jandarmayı harekete geçiren kitap!Jandarmayı harekete geçiren kitap!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne İpsala dayak

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü koyu mesken tuttu! Görenler telefonuna sarıldı

Ünlü koyu mesken tuttu! Görenler telefonuna sarıldı

Engin Altan Düzyatan'dan Diriliş Ertuğrul dizisine veda mesajı!

Engin Altan Düzyatan'dan Diriliş Ertuğrul dizisine veda mesajı!

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' demişti! Karar verildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' demişti! Karar verildi

Korkunç gerçeği hastanede öğrendi! Her şey doğum sırasında olmuş

Korkunç gerçeği hastanede öğrendi! Her şey doğum sırasında olmuş

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Akıllara durgunluk veren olay! Her yerde aranıyor

Akıllara durgunluk veren olay! Her yerde aranıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kardeş kavgası acı bitti! Yanlışlıkla yengesini öldürdüğünü zannedince...

Kardeş kavgası acı bitti! Yanlışlıkla yengesini öldürdüğünü zannedince...

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dizpozofobi hastasının evinden bir kamyon çöp çıktı

Evden gelen kokuya dayanamayınca... Gerçek böyle ortaya çıktı!

Jandarma ele geçirdi! Matbaa ile basılan ilk eserlerden

Jandarmayı harekete geçiren kitap!

Kan donduran sözler: Ablamı dövüyor, çocukların yanında...

Kan donduran sözler: Ablamı dövüyor, çocukların yanında...

Sesi duyan oraya koştu! Denizli'de panik anları

Denizli'de panik anları! Öyle bir manzarayla karşılaştılar ki...

Dünyada başka örneği yok! Altı cami üstü medrese

Dünyada başka örneği yok! Altı cami üstü medrese

Denizli'de, yaralı domuz ortalığı birbirine kattı

Yaralı domuz ortalığı birbirine kattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.