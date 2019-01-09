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-30'da Uludağ’a tırmanan dağcılar, zirveye geldiklerinde gözlerine inanamadı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 09.01.2019 09:39 | Son Güncelleme

Bursalı dağcılar, tırmandıkları Uludağ’ın zirvesindeki kartpostallık görüntülere hayran kaldı. Eksi 30 derece soğuğa ve fırtınaya karşı ayakta duran dağcılar, ayak basılmamış doğayı da ölümsüzleştirdi.

Bursalı dağcılar, yaz kış demeden tırmandıkları 2543 metre yüksekliğindeki Uludağ’ın zirvesine soğuk ve fırtınaya rağmen yürüdü. Hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düştüğü zirvede, dağcılar esen fırtınaya karşı direndi.

TEPE KULESİ İGLO EVLERİNE DÖNMÜŞ

Zirve tepe kulübesinin kar ve fırtına ile birlikte iglo evlerine dönmüş olması dikkat çekti. 2 metreyi bulan karda kartpostallık görüntüleri ölümsüzleştiren dağcılardan İsmet Şentürk, “Uludağ’ı her mevsim yaşamaya devam ediyoruz. Doğa sporları açısından yaz ve kış aylarında bize imkan sunuyor. Hafta sonu ise büyülü bir ortamda tırmanış gerçekleştirdik. Buralarını herkesin görmesi gerekiyor” dedi.

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Deneyimli ve ekipmanı olmayan kişilerin hiçbir şekilde dağda tek başına dolaşmaması gerektiğini belirten Şentürk, “Kimi zaman eksi 30 dereceyi bulan soğuk, fırtına ile birleşince yön bulmada sorunlar ortaya çıkarabiliyor. Zirvedeki kulübenin karla kaplanmış olması inanılmaz bir görüntüyü bize sunuyor. Her gittiğimizde hayranlıkla bakıyoruz” diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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