90’larda Türk Televizyonları

1990’lar, Türk televizyonculuğunun zirve yıllarıydı. Yaklaşık 20 sene boyunca Türkiye’nin gündemini tutan tartışma programı Siyaset Meydanı, Ali Kırca yönetiminde gece geç saatlerde başlar güneşin doğuşuna kadar devam ederdi. Kapsayıcı konuk profili ve kendine özgü formatı olan programda sadece siyaset değil, ülkenin toplumsal problemleri de masaya yatırılırdı.

Türk Sinemasının 80’inci Yılı

ATV’de yayınlanan Siyaset Meydanı’nın “Türk Sineması” bölümü, 1994 yılında izleyiciyle buluştu. Yayın, Türk sinemasının başlangıcı kabul edilen ve 1914’te Fuat Uzkınay tarafından çekilen "Ayastefanos'taki Rus Abidesinin Yıkılışı" belgeselinin 80’inci yılına atıfla yapıldı. Program, Türk sinemasının 80 yılını tüm yönleriyle ele aldı.

Tüm Kuşaklarıyla Yeşilçam

Programda, Yeşilçam’ın hemen hemen tüm kuşakları yer aldı. Farklı ekollerden yönetmenler, oyuncular, yazarlar, siyasetçiler ve gazeteciler, Türk sinemasını tartıştı. Bu isimler arasında henüz o dönem ‘sinemacı’ kabul edilmeyen ve konuşmasının ardından programa köyünden çıkıp gelmesi nedeniyle “figüran” olarak tanımlanan Ahmet Uluçay da vardı.

Arşiv Sular Altında

Aradan bir yıl geçtikten sonra Ayamama Deresi’nin taşması sonucu televizyon binası sular altında kaldı. Taşkında zarar gören kanal arşivi, kullanılamaz hale geldi. Siyaset Meydanı’nın Türk Sineması özel bölümü de evlerinde VHS kasetlere programı kaydeden sinemaseverlerin kişisel arşivlerinde unutuldu gitti.

"Köy Sinemacısı"

30 Kasım 2009’da 55 yaşında aramızdan ayrılan Ahmet Uluçay’ın ölüm yıl dönümüne günler kala, Türk Sineması özel bölümünün 5 saat 40 dakikalık bir kaydı Güven Adıgüzel tarafından sosyal medyada yayınlandı. Uluçay’ın konuşmasının bulunduğu 11 dakikalık bir video X’te paylaşıldı. Video, kısa sürede yaklaşık 3 milyon etkileşim aldı. Bir anda Türkiye’nin gündemine oturan videoda, moderatör Ali Kırca tarafından “Köy sinemacısı” olarak tanıtılan Uluçay, Kütahya’nın Tavşanlı İlçesine bağlı Tepecik Köyünden geldiğini ve ilkokul mezunu bir işçi olduğunu söylüyor.



"O Gün Zehirlendim"

Kendisine, "Nereden aklına geldi sinema?" sorusu yöneltildiğini anlatan Uluçay, “İnsanın aklına gelmez ki, sinemayla birlikte doğar insan” dedikten sonra stüdyodakileri ve izleyicileri 1963 yılına götürüyor: Karlı bir gün, ilkokul öğrencisiyim. Uzun paltolu, fötr şapkalı bir adam girdi sınıfa. Öğretmenle bir süre konuştular. Öğretmen dedi ki: ‘Köye sinema geldi. Herkes 25 kuruş getirsin. Parası olmayanların parasını ben vereceğim.’ Sinemayı ilk o gün tanıdım ben. Bir savaş sonrası filmiydi. Prag mıydı gördüğüm yoksa Viyana mıydı? Yıkılmış bir şehir, çapraz kadrajlar, ıslak parke yollar ve dokunaklı bir öykü sürüp gidiyor. Çok sordum, aradım; yani bu nedir, hangi filmdir bu? Bulamadım cevabını. O gün zehirlendim.

Kurçenli Araya Giriyor

Uluçay, konuşmasında çocukluk arkadaşı İsmail Mutlu ile birlikte sinemayı yeniden keşfettiklerini, “Made In Anadolu” ve “Alâeddin’in Sihirli Lambası” adında iki sinema makinesi yaptıklarını ancak asıl işin kameranın arkasında adam tarafından yönetildiğini öğrendiğini aktarıyor. Uluçay, köye gelen bir Almancıdan aldığı makine ile kısıtlı imkanlarla kısa filmler çektiğini ve Ankara Film Festivali’nde iki ödül aldığını ifade ederken Yönetmen Yusuf Kurçenli araya giriyor.

“Medya Kuklalaştırıyor”

Program ile ilgili bir eleştiri getirmek istediğini söyleyen Kurçenli, “Medyanın korkunç bir tarafı var; en ciddi konuları bile müthiş popülerleştiriyor ve herkes biraz figüran haline geliyor. Bu kendini önemseme meselesi değil. Yani medyanın en ciddi meseleleri bile nasıl böyle yerlerde sürüklediğini, nasıl bir çeşit kuklalaştırdığını gösteriyor” diyor.



“Onurlu Bir İş”

Bunun üzerine Uluçay yanında getirdiği filmleri (çantasını) göstererek onurlu bir iş yaptığını söylüyor. “Çoğu 35 mm’liklerden daha onurlu şeyler var burada” diyerek çantasındaki filmlere atıfta bulunuyor. Araya girenler de konuyu kapatmaya çalışıyor. Ali Kırca ise “Arkadaşımız, köyde sinema yapan bir vatandaş olarak buraya başvurdu. Bu sinema tartışması içerisinde köyden bakışın ilginç olabileceğini düşündük. Bu bir bakış açısıdır, yoksa bir popülizm arayışı değildir” yanıtını veriyor.

Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak

1954 yılında doğan Ahmet Uluçay, ilk kısa filmi “Optik Düşler”i 1993 yılında çekti. "Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak", "Bizim Köyün Orta Yeri Sinema", "Minyatür Kosmos'da Rüya", "İnci Deniz Dibinde", "Epilectic Film", "Uzun Metrajın Resmi", "Exorcise" ve "Kaza" adlı kısa filmler yöneten Uluçay, 2004 yapımı ilk uzun metrajlı filmi “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” ile Türkiye çapında tanındı.

Üst Üste Ödüller

2004’te vizyona giren film, biri karpuzcu diğeri berber çırağı olan iki çocuğun sinema tutkusuna odaklanıyor. Film, Uluçay’ın yaşadığı Tepecik köyünde çekilirken amatör oyuncuları, usta işi kamera açıları ve diyaloglarıyla İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü, San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü, 2005 yılında düzenlenen Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo Ödülü, 7. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Film ve En İyi Kurgu Ödülü, Karadeniz Film Festivali'nde ise En İyi Yönetmen ve En İyi İlk Film ödüllerinin sahibi oldu.



Kurçenli’den Özür

2004 yılında İstanbul Film Festivali, Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmine, “En İyi Film” ödülü verirken jüride yer alan Yusuf Kurçenli, oyunu Ahmet Uluçay’ın filminden yana kullandı.

“Bozkırda Deniz Kabuğu” Yetim Kaldı

Uluçay, 2007’de "Bozkırda Deniz Kabuğu" filmine başladı. Sağlık sorunları nedeniyle filme devam edemeyen sinemanın köylü yönetmeni, beyin tümörü teşhisiyle tedavi gördüğü İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 30 Kasım 2009'da vefat etti.

Kanal D’den Vefa

Kanal D, Yönetmen Ahmet Uluçay’ın 17’nci ölüm yıldönümüne ithafen 30 Kasım Pazartesi günü saat 16.45’te "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" filmini yayınlayacağını duyurdu. Uluçay’ın imkansızlıklara rağmen çekmeyi başardığı ödüllü filmi, aynı gün saat 18.10’da ise D-Smart’ın sinema kanalı MovieSmart Türk’te de izleyiciyle buluşacak.

Ahmet Uluçay Anısına

Ayrıca D-Smart, Türk sinemasının bilge yönetmeni Ahmet Uluçay’ı anmak için 23 Kasım – 4 Aralık’ta D-Smart GO’da "Ahmet Uluçay Anısına" özel bir içerik kütüphanesi oluşturdu.