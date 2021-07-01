30 Haziran Reyting sonuçları | 30 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı?

Birbirleri ile yarışan yapımların 30 Haziran reyting sonuçları bugün itibariyle belli oluyor. Birçok fenomen dizinin yer aldığı listede diziler ve yarışma programları kıyasıya bir rekabete girdi. Yeni dizi Cam Tavanlar ve Sen Çal Kapımı reytinglerde üst sıralara çıkabilmek için birbiriyle yarıştı. Peki 29 Haziran reyting sonuçlarında kim yarışı kazandı?

30 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

30 Haziran tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

30 Haziran Çarşamba gününün reyting sonuçları belli olmadı. Belli olduktan sonra haberimizden öğrenebilirsiniz.



