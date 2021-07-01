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30 Haziran Reyting sonuçları | 30 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı?

01.07.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Haziran 2021 reyting sonuçları için bekleyiş başladı. 30 Haziran Çarşamba günü Cam Tavanlar, Sen Çal Kapımı, MasterChef, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve haber kanalları birbirleri ile yarıştı. Reyting sonuçları Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde ölçülüyor. Karar gereği sonuçların sadece ilk 10’u paylaşılıyor.

30 Haziran Reyting sonuçları | 30 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı?

Birbirleri ile yarışan yapımların 30 Haziran reyting sonuçları bugün itibariyle belli oluyor. Birçok fenomen dizinin yer aldığı listede diziler ve yarışma programları kıyasıya bir rekabete girdi. Yeni dizi Cam Tavanlar ve Sen Çal Kapımı reytinglerde üst sıralara çıkabilmek için birbiriyle yarıştı. Peki 29 Haziran reyting sonuçlarında kim yarışı kazandı?

30 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

30 Haziran tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

30 Haziran Çarşamba gününün reyting sonuçları belli olmadı. Belli olduktan sonra haberimizden öğrenebilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi
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