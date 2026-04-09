30 katlı “yüzen ada”! Okyanusun ortasına kuracaklar

Bilim yarışında vites yükselten Çin, okyanusların ortasına adeta bir şehir kuruyor. 30 katlı dev “yüzen ada” projesi, hem boyutuyla hem de kapasitesiyle dünyada bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Çin’de Shanghai Jiao Tong University tarafından geliştirilen “Open-Sea Floating Island” (Açık Deniz Yüzen Ada) projesi, klasik araştırma gemilerinden ve sabit platformlardan tamamen farklı bir yapıya sahip. Yarı batabilir (semisubmersible) tasarımı sayesinde hem gemi gibi hareket edebiliyor hem de sabit bir üs gibi uzun süre aynı noktada kalabiliyor.

240 KİŞİLİK DEV BİLİM ÜSSÜ

Yaklaşık 240 bilim insanı ve personeli ağırlayacak şekilde tasarlanan dev platform, okyanusun en zorlu koşullarında bile kesintisiz araştırma yapabilecek. 10 bin metre derinliğe kadar operasyon yürütebilecek kapasitedeki sistem, okyanusların neredeyse tamamını kapsayan bir araştırma alanı sunacak.

Platformun güvertesi ise neredeyse iki Amerikan futbol sahası büyüklüğünde olacak. En dikkat çeken detaylardan biri ise dev “moon pool” (ay havuzu). Bu özel alan sayesinde dev sualtı araçları doğrudan platformun içinden denize indirilebilecek. Çin medyasına göre bu alan, bir Blue Whale büyüklüğündeki araçları bile kaldırabilecek kapasitede.

FELAKETLERDEN ENERJİYE GENİŞ ARAŞTIRMA ALANI

Yüzen ada sadece bilimsel gözlem için değil, aynı zamanda test merkezi olarak da kullanılacak. Deniz felaketleri, tayfun oluşumları, meteorolojik değişimler ve ekosistem analizleri bu platformda detaylı şekilde incelenecek.

Bunun yanı sıra derin deniz madenciliği sistemleri ve açık deniz enerji ekipmanları da gerçek koşullarda test edilecek. Uzmanlara göre bu sayede okyanuslardaki değişimler daha sağlıklı ve sürekli veri akışıyla takip edilebilecek.

2030’DA TAMAMLANACAK

Dev projenin 2030 yılında tamamlanması planlanıyor. Tamamlandığında ise dünyanın en büyük, en gelişmiş ve her hava koşulunda çalışabilen deniz araştırma platformu olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor.