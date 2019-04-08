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30 metrekarelik evin içi görenleri hayrete düşürüyor!

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EĞLENCE  | 08.04.2019 17:12 | Son Güncelleme

Dışarıdan baktığında küçücük bir ev gibi görünen 30 metrekarelik bu gayrimenkulun içini gördüğünüzde inanamayacaksınız! İşte dar alanda dekorasyon konusunda ne kadar yaratıcı fikirler çıkacağının kanıtı olan fotoğraflar...

30 metrekarelik evin içi görenleri hayrete düşürüyor!

ABD'deki kiralık ev fiyatlarının uçuk olmasıyla birlikte artık herkes gözünü uygun fiyatlı küçük dairelere ya da evlere çevirdi. Son birkaç yıldır adeta akım haline küçük evlerden şimdi göreceğiniz bu 30 metrekarelik ev görenleri çok şaşırtıyor.

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Sürdürülebilir fikri ile inşa edilen bu ev küçük olmasına rağmen rahat görünmesi üzerine tasarlanmış.

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Küçük bir evde yaşamak, yaşam alanı nedeniyle ekolojiye zarar verme riskini azaltırken, daha az eşyaya sahip olmanızı sağlıyor.

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Klostrofobisi olanlar için kulağa korkutucu gelebilir ama evin içini gördükçe aslında az eşya ve doğru dekorasyon hileleriyle ne kadar ferah, ışık alan ve bütçe dostu bir ev kurabileceğinizi göreceksiniz.

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Anahtar Kelimeler:
dekorasyon hileleri dekorasyon fikirleri

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