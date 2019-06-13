YEMEK

30 yaşından sonra asla yememeniz gereken 11 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 13.06.2019 09:19 | Son Güncelleme

30 yaşına bastığınızda hayatınızdaki birçok şey gibi metabolizmanız da farklılaşır. Bununla birlikte kilo vermeniz ne yazık ki zorlaşır. İşte yediğiniz şeyler de bu dönemden sonra 2 kat daha fazla önem kazanır. Doğru besinleri seçerek hem metabolizma hızınızı dengede tutabilir hem de yaşlanmanızı yavaşlatabilirsiniz.

30 yaşından sonra asla yememeniz gereken 11 yiyecek

Doğru beslenmek yaşam boyunca her daim önemlidir. Ancak 30 yaşından sonra kırışıklıkların belirginleşmesi, metabolizma hızının düşmesiyle yedikleriniz ve içtiklerinizi gerçek anlamda umursamaya başlayabilirsiniz. Bakalım listede neler var...

1. Şeker

şeker
Metabolizma hızı yavaşladıkça vücudun şekeri yakma hızı da azalır. Bu da size kilo olarak döner. Aşırı şeker tüketimi, kısırlığa neden olabilecek insülin direncine yol açabilir. Yine aşırı şeker tüketimi, kırışıklıklara ve cildin sarkmasına neden olur.

2. Yapay tatlandırıcılar

1
Yapay tatlandırıcılar kanser ile ilişkilidir. Düzenli kullanımı yağ depolamayai metabolik sendrpma, tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalığa neden olabilir.

3. Alkol

Bazı alkol çeşitleri vücudun insülin seviyesini yükseltir. Bunun yanı sıra kilo alımını hızlandırır ve düzenli tüketimi karaciğere hasar verebilir. Alkol, psikolojik olarak da bireyi olumsuz anlamda etkileyebilir.

4. Kafein

kadein
Kola, kahve gibi içeceklerde bulunan kafein, uyku kalitesini olumsuz anlamda etkiler. Tıpkı alkol gibi kilo vermeyi yavaşlatabilir.

5. Beyaz un

un
Vücudunuz beyaz unu glikoza dönüştürür. Glikoz çok kolay bir şekilde yağ olarak depolanır. Liflerden arındırılmış beyaz unun vücudunuza katkısı yoktur. Onun yerine tam tahıllı, kepekli ürünleri tercih edebilirsiniz.

6. Trans yağlar

trans
Yaşamınız boyunca tehlike arz eden trans yağlar, 30'lu yaşlardan sonra erkeklerin doğurganlığının azalmasına neden olabilir. Hormonların dengesini bozan trans yağlar, aynı zamanda beyin fonksiyonlarını da azaltabilirler.

7. İşlenmiş et

işlenmiş
Nitrat içeren işlenmiş etler, vücutta kanser etkisi gösterebilir. Bu yüzden salam, sosis, sucuk, pastırma gibi tüm işlenmiş et çeşitlerinden kaçınmanız tavsiye edilir. İşlenmiş etin sodyum ve doymuş yağ içeriği bir hayli yüksektir. Bu durum ise kalbiniz için doğrudan zarardır.

8. Tuz

tuz
Vücudumuzun elbette tuza ihtiyacı var ancak bu oran asla sizin tükettiğiniz kadar değil. Sodyum, kan basıncını yükseltir ve felç riskini artırır. Konserve yiyeceklerin içinde de yüksek miktarda bulunur. Bu yüzden satın alırken etiketlerini çok iyi bir şekilde okumalısınız.

9. Konserve yemekler

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Yüksek oranda yağ, tuz ve şeker içeren konserve yiyecekler, bunların yanı sıra birçok kimyasal maddeyle doludur. Konserve yiyecekler hem lezzetli hem de pratik gelse de onlardan uzak durmalısınız! Konserve yiyecekler BPA ile dolu olabilir. BPA; hormonal dengesizliklere, kansere, kısırlığa ve kilo alımına neden olur.

10. Hazır soslar ve çeşniler

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Mayonez, ketçap, soya sosu ve diğer benzer hazır çeşniler birçok katkı maddesi içerir. Bu gibi sosların sodyum oranı yüksektir. Soya sosu ise fermente soyadan yapılır. Soya, kronik iltihaplanma ve tiroid ile ilişkilendirilmiştir.

11. Soya

soyaa
Soya, meme kanseri hücrelerini ve hafıza problemlerini uyarabilir. Aynı zamanda bazı insanlarda baş ağrılarını da tetikleyebilir.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bir çoğu 30 yaşında olmana gerek yok uzak durulması gereken gıdalar..
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