30 yaşından sonra asla yememeniz gereken 11 yiyecek

Doğru beslenmek yaşam boyunca her daim önemlidir. Ancak 30 yaşından sonra kırışıklıkların belirginleşmesi, metabolizma hızının düşmesiyle yedikleriniz ve içtiklerinizi gerçek anlamda umursamaya başlayabilirsiniz. Bakalım listede neler var...

1. Şeker



Metabolizma hızı yavaşladıkça vücudun şekeri yakma hızı da azalır. Bu da size kilo olarak döner. Aşırı şeker tüketimi, kısırlığa neden olabilecek insülin direncine yol açabilir. Yine aşırı şeker tüketimi, kırışıklıklara ve cildin sarkmasına neden olur.

2. Yapay tatlandırıcılar



Yapay tatlandırıcılar kanser ile ilişkilidir. Düzenli kullanımı yağ depolamayai metabolik sendrpma, tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalığa neden olabilir.

3. Alkol

Bazı alkol çeşitleri vücudun insülin seviyesini yükseltir. Bunun yanı sıra kilo alımını hızlandırır ve düzenli tüketimi karaciğere hasar verebilir. Alkol, psikolojik olarak da bireyi olumsuz anlamda etkileyebilir.

4. Kafein



Kola, kahve gibi içeceklerde bulunan kafein, uyku kalitesini olumsuz anlamda etkiler. Tıpkı alkol gibi kilo vermeyi yavaşlatabilir.