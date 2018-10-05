YEMEK

30 yaşınızı geçtiyseniz bu yiyecekleri sakın tüketmeyin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.10.2018 11:30 | Son Güncelleme

Uzmanlar 30 yaşından sonra tüketilmemesi gereken 13 besini açıkladı. Bakalım bu listede neler varmış.

30 yaşınızı geçtiyseniz bu yiyecekleri sakın tüketmeyin

Aromalı yoğurtlar

meyveli yoğurt

Yaşlanmayı yavaşlatmak için meyveli yoğurt yerine sade yoğurtların tercih edilmesi gerekiyor.

Hamur işleri

hamur işi

Hamur işlerinden uzak durmak kalp hastalıkları riskini ortadan kaldırıyor.

Protein bar

bar

Sağlıklı ürünler ile formda kalmak isteyen 30 yaşın üstündeki kişilerin bu tarz gıdalardan uzak durması gerekiyor.

Kremalı bisküviler

kremalı

Karın bölgesinde yağlanmanın nedenlerinden birisi de kremalı gıdalardır. Bu sebepten olabildiğince uzak durulması gerekir.

Beyaz ekmek

ekmek

Beyaz ekmeğin içerisinde bulunan maddeler, kırışıklık karşıtı kolajenlere zarar vererek yaşlanmayı hızlandırıyor.

Kremalı kahveler

kahve

Kahve yanında tüketilen kremalı ürünler, vücudu yağlandırarak kolestrolü yükseltiyor.

Şekerli atıştırmalıklar

şeker

30'lu yaşların ardından alınan kiloların kaynağı, karaciğer fonksiyonlarındaki sorunlar olabiliyor. Bu sebepten toksin oluşumuna neden olan tatlandırıcılardan uzak durmak gerekiyor.

Margarin

margarin

Katı bileşen olan margarin, kalp rahatsızlıkların nedeni olabiliyor. Ayrıca margarin ciltte kırışıkların artmasına neden oluyor.

Patlamış mısır

mısır

Trans yağ kullanılarak hazırlanmış mısırlar, kalp hastalık riskini arttırıyor.

Salam ve sosis

salam

İşlenmiş gıdalar özelliklerin erkeklerde ciddi hastalıklara neden oluyor.

Cips

cips

Sodyum oranı bakımından yüksek olan cipsler, kan basıncına sebep oluyor.

Kola

kola

Özel bileşimlerden meydana gelen kola, kadın ve erkeklerde ciddi rahatsızlıklara sebep oluyor.

Ketçap

ketçap

30 yaşının geçmiş kişilerin ketçap ve ekmekten de uzak durulması gerekiyor.

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30 yaşından sonra yenmemesi gerekenler yasaklı yiyecekler

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