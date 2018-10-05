30 yaşınızı geçtiyseniz bu yiyecekleri sakın tüketmeyin

Yaşlanmayı yavaşlatmak için meyveli yoğurt yerine sade yoğurtların tercih edilmesi gerekiyor.
Hamur işlerinden uzak durmak kalp hastalıkları riskini ortadan kaldırıyor.
Sağlıklı ürünler ile formda kalmak isteyen 30 yaşın üstündeki kişilerin bu tarz gıdalardan uzak durması gerekiyor.
Karın bölgesinde yağlanmanın nedenlerinden birisi de kremalı gıdalardır. Bu sebepten olabildiğince uzak durulması gerekir.
Beyaz ekmeğin içerisinde bulunan maddeler, kırışıklık karşıtı kolajenlere zarar vererek yaşlanmayı hızlandırıyor.
Kahve yanında tüketilen kremalı ürünler, vücudu yağlandırarak kolestrolü yükseltiyor.
30'lu yaşların ardından alınan kiloların kaynağı, karaciğer fonksiyonlarındaki sorunlar olabiliyor. Bu sebepten toksin oluşumuna neden olan tatlandırıcılardan uzak durmak gerekiyor.
Katı bileşen olan margarin, kalp rahatsızlıkların nedeni olabiliyor. Ayrıca margarin ciltte kırışıkların artmasına neden oluyor.
Trans yağ kullanılarak hazırlanmış mısırlar, kalp hastalık riskini arttırıyor.
İşlenmiş gıdalar özelliklerin erkeklerde ciddi hastalıklara neden oluyor.
Sodyum oranı bakımından yüksek olan cipsler, kan basıncına sebep oluyor.
Özel bileşimlerden meydana gelen kola, kadın ve erkeklerde ciddi rahatsızlıklara sebep oluyor.
30 yaşının geçmiş kişilerin ketçap ve ekmekten de uzak durulması gerekiyor.
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