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30. yıl şerefine özel sürüm Zenfone 6 modelini duyurdu

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TEKNOLOJİ  | 29.05.2019 09:33 | Son Güncelleme

Asus, Mayıs ayının başında merakla beklenen amiral gemisi modeli Zenfone 6’yı tanıtmıştı. Döner kamerası ile dikkat çeken telefon 6.4 inç büyüklüğünde 1080×2340 piksel çözünürlüğünde 19.5:9 oranında 403 PPI değerinde IPS LCD ekrana sahip. Bu ekran çizilmelere ve darbeler karşı Corning Gorilla Glass 6 ile korunuyor.

30. yıl şerefine özel sürüm Zenfone 6 modelini duyurdu

Gücünü; 1 x 2.8GHz + 3 x 2.4GHz Kryo Gold + 4 x 1.7GHz Kryo 485 Silver çekirdeklerinin oluşturduğu Snapdragon 855‘ten alan telefonda Adreno 640 grafik birimi yer alıyor. RAM konusunda ise telefonda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama birimi bulunuyor.

Telefonda döner başlılık 48 Megapiksel f/1.7 Sony IMX586 + 13 Megapiksel f/2.4 ultrawide lens yer alıyor. Kutusundan ZenUI 6 tabanlı Android 9.0 Pie ile çıkan telefonda 5.000 mAh büyüklüğünde 18W QuickCharge 4.0 destekli batarya yer alıyor.

Asus şimdi de 30. yıl şerefine düzenlemiş olduğu etkinlikte telefonunun özel ve sınırlı sayıda olan bir sürümünü duyurdu. Bu modelde tüm teknik özellikler aynı kalıyor sadece RAM 12 GB’a ve depolama da 512 GB’a çıkıyor.

Asus Zenfone 6 Edition 30 adını taşıyan ve 3.000 adet üretilen bu telefon 30 ay garanti süresine sahip olacak. Asus cephesi henüz bu telefonun fiyatını açıklamadı. Bakalım 30. yıla özel telefon çok ses getirebilecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
asus Zenfone 6 telefon

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