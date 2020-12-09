Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. 30 yıl sonra ortaya çıktı! Evde Tek Başına setine giden Michael Jackson...

30 yıl sonra ortaya çıktı! Evde Tek Başına setine giden Michael Jackson...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 09.12.2020 08:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
30 yıl sonra ortaya çıktı! Evde Tek Başına setine giden Michael Jackson...

Unutulmaz seri Evde Tek Başına’nın 30’uncu yıl dönümü kutlanıyor. Sette çalışanlardan birinin yaptığı bir açıklamaya göre Evde Tek Başına 2 (Home Alone 2: Lost in New York) çekimleri gerçekleşirken Michael Jackson sete sürpriz ziyaretlerde bulunuyordu.

1990 yılında ilk kez izleyici karşısına çıkan Evde Tek Başına'nın, bu yıl 30. yılı kutlanıyor. Michael Jackson ile filmin yıldız oyuncusu Macaulay Culkin ile yakın arkadaşlığı herkes tarafından bilinen bir gerçek.

2009'da 50 yaşında ölen Michael Jackson, 1991'de 11 yaşında olan Macaulay Culkin’i görmek için ara sıra sete sürpriz ziyaretlerde bulunuyormuş. Home Alone’un set dekoratörü Daniel Clancy, yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

Daniel Clancy yaşananları şöyle anlattı:

'Sete ziyarete gelen tek ünlü Michael Jackson’dı. Birden fazla defa seti ziyaret etti. Kimse onun geleceğini bilmiyordu. Bir limuzin durdu ve içinden maske takan Michael Jackson çıktı. Bu acayipti. Macaulay Culkin limuzine bindi ve yemeğe gittiler ve geri döndüler.'

MİCHAEL JACKSON’IN SETE GELDİĞİNİ SÖYLEYEN BİRİ DAHA VAR

Evde Tek Başına’nın (Home Alone) da aralarında bulunduğu çok sayıda filmin yıldızı Culkin, çocukken Jackson’la vakit geçiren erkek çocuklardan biriydi. Culkin bugünlerde hala ondan arkadaşı olarak bahsediyor ve Jackson’ın kızı Paris’in vaftiz babası.

O dönemde Michael Jackson’ın sete geldiğini söyleyen diğer kişi ise Evde Tek Başına oyuncusu Devin Ratray’di. Devin Ratray ise o anları şöyle anlattı:

Screenshot-2020-11-28-at-17.15.57-2dba

'Bir Cumartesi sabahı 7.30'da karlı, buz gibi Chicago, Illinois'de evin dışından minibüslere koşarken prova yapmak zorunda kaldığımız için yeterince çıldırmıştık ve oraya vardığımızda Mac, bir minibüsten inerken, kalabalığın arasından hemen ayrıldı. Beni yakaladı ve "Devin, biriyle tanışmanı istiyorum" dedi. Beni binmemiz gereken hava alanı minibüslerinden birine, pervanelere çekti. Michael Jackson soğukta orada oturuyordu. Şaşıp, kalmıştım.'

Kate Winslet, Ammonite'daki sevişme sahneleri hakkında konuştu: 'Keyifli bir deneyimdi'Kate Winslet, Ammonite'daki sevişme sahneleri hakkında konuştu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama! Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama!
'Fiziksel ve mental olarak yok olmuştum''Fiziksel ve mental olarak yok olmuştum'
Dilber Ay’ın gençliğini oynayacak isim belli olduDilber Ay’ın gençliğini oynayacak isim belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

'Vegan vibratör' şakası başına bela oldu

'Vegan vibratör' şakası başına bela oldu

Mesajları ifşa edilen ünlü isimler!

Mesajları ifşa edilen ünlü isimler!

İzmir'in hayalet köyü: Lübbey!

İzmir'in hayalet köyü: Lübbey!

Yerden yere vurulan filmi savundu

Yerden yere vurulan filmi savundu

İlginizi Çekebilir

Her adımında yüzünüz kızaracak…

Her adımında yüzünüz kızaracak…

Meraklı kedi komşularını böyle dikizledi

Meraklı kedi komşularını böyle dikizledi

Türk Lirası ile bu ülkelerde krallar gibi tatil!

Türk Lirası ile bu ülkelerde krallar gibi tatil!

Gaz çıkaran köpeğin tepkisi görenleri kahkahalara boğdu

Gaz çıkaran köpeğin tepkisi görenleri kahkahalara boğdu

90’lara damga vuran yerli diziler!

90’lara damga vuran yerli diziler!

Bu sahnenin öyle bir anlamı var ki...

Bu sahnenin öyle bir anlamı var ki...

Diğer Haberler

Önce Wonder Woman sonra Kleopatra şimdi de casus oluyor... Gal Gadot’un yeni projesi heyecan yarattı

Önce Wonder Woman sonra Kleopatra şimdi de...

Aubrey Plaza, Black Bear filminin fiziksel ve psikolojik olarak iz bıraktığını söyledi

'Fiziksel ve mental olarak yok olmuştum'

Ezel Akay, yerden yere vurulan 9 Kere Leyla filmi eleştirilerine yanıt verdi

Yerden yere vurulan filmi savundu

The Queen's Gambit yıldızı Anya Taylor-Joy'un yeni projesi belli oldu

Diziden sonra işleri açıldı

Chris Hemsworth, Hulk Hogan filmine hazırlanıyor

Chris Hemsworth, Hulk Hogan filmine hazırlanıyor

Kate Winslet, Ammonite'daki sevişme sahneleri hakkında konuştu: 'Keyifli bir deneyimdi'

Çıplak sahne itirafı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.