30 yıl sonra ortaya çıktı! Evde Tek Başına setine giden Michael Jackson...

1990 yılında ilk kez izleyici karşısına çıkan Evde Tek Başına'nın, bu yıl 30. yılı kutlanıyor. Michael Jackson ile filmin yıldız oyuncusu Macaulay Culkin ile yakın arkadaşlığı herkes tarafından bilinen bir gerçek.

2009'da 50 yaşında ölen Michael Jackson, 1991'de 11 yaşında olan Macaulay Culkin’i görmek için ara sıra sete sürpriz ziyaretlerde bulunuyormuş. Home Alone’un set dekoratörü Daniel Clancy, yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

Daniel Clancy yaşananları şöyle anlattı:

'Sete ziyarete gelen tek ünlü Michael Jackson’dı. Birden fazla defa seti ziyaret etti. Kimse onun geleceğini bilmiyordu. Bir limuzin durdu ve içinden maske takan Michael Jackson çıktı. Bu acayipti. Macaulay Culkin limuzine bindi ve yemeğe gittiler ve geri döndüler.'

MİCHAEL JACKSON’IN SETE GELDİĞİNİ SÖYLEYEN BİRİ DAHA VAR

Evde Tek Başına’nın (Home Alone) da aralarında bulunduğu çok sayıda filmin yıldızı Culkin, çocukken Jackson’la vakit geçiren erkek çocuklardan biriydi. Culkin bugünlerde hala ondan arkadaşı olarak bahsediyor ve Jackson’ın kızı Paris’in vaftiz babası.